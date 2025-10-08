Известные ученые-правоведы, эксперты и депутаты вошли в рабочую группу по Парламентской реформе

Сегодня, 8 октября 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение "О Рабочей группе по Парламентской реформе", сообщает Zakon.kz.

В целях выработки предложений по Парламентской реформе, направленных на реализацию Послания главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", президентом подписано распоряжение "О Рабочей группе по Парламентской реформе".

В состав Рабочей группы включены представители Мажилиса и Сената Парламента, Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий в Мажилисе Парламента.

Кроме того, в Рабочую группу включены руководители научных институтов, видные ученые-правоведы, внесшие значительный вклад в развитие правовой системы нашей страны, специализирующиеся в области конституционного права, теории государства и права, а также эксперты и члены Национального Курултая.

Состав Рабочей группы

Карин Ерлан Тынымбаевич – государственный советник, руководитель Рабочей группы;

Жиенбаев Ержан Нурланович – помощник президента Казахстана по правовым вопросам, заместитель руководителя Рабочей группы;

Кырыкбаев Арман Оразбаевич – помощник президента Казахстана по вопросам внутренней политики и коммуникациям, заместитель руководителя Рабочей группы;

Члены Рабочей группы

Айтхожин Кабдулсамих Кошекович – доктор юридических наук, профессор Евразийской юридической академии имени Д.А.Кунаева;

Азильханов Марат Алмасович – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана;

Аубакирова Индира Ураловна – директор РГП на ПХВ "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан", доктор юридических наук;

Баймаханова Дина Муратовна – доктор юридических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби;

Башимов Марат Советович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, доктор юридических наук;

Бейсенбаев Елнур Сабыржанулы – руководитель фракции "Аманат" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан;

Бекназаров Нурлан Кудиярович – председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан;

Егізбаев Серік Рахметоллаұлы – руководитель фракции "Ауыл" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан;

Джаманкулова Карлыгаш Калибековна – президент Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз";

Жакаева Лейла Султановна – доктор юридических наук, профессор Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан;

Жарылганов Айдар Тулетаевич – заведующий Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан;

Имашева Снежанна Валерьевна – председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

Караев Алипаша Агаханович – кандидат юридических наук, профессор Высшей школы права "Адилет" Каспийского университета;

Ходжаназаров Айдарбек Асанович – руководитель фракции "Республика" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан;

Кульшманов Канат Амангельдинович – заведующий отделом по коммуникациям Администрации Президента Республики Казахстан;

Магеррамов Магеррам Мамедович – руководитель фракции "Народная партия Казахстана" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан;

Малиновский Виктор Александрович – доктор юридических наук, профессор НАО "Университет Нархоз";

Нукенов Абзал Нукенович – заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

Нурмухамедов Бурихан Жолбарисович – политолог;

Пан Наталья Виссарионовна – директор РГП на ПХВ "Институт парламентаризма" Управления материально-технического обеспечения при Управлении делами Президента Республики Казахстан;

Перуашев Азат Тұрлыбекұлы – руководитель фракции "Ақ жол" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан;

Пономарев Сергей Михайлович – депутат Мажилиса Парламента;

Рахимжанов Асхат Нурмагамбетович – руководитель фракции "Общенациональная социал-демократическая партия" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан;

Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович – Министр юстиции Республики Казахстан;

Сарым Айдос Амироллаулы – депутат Мажилиса Парламента;

Чеботарев Андрей Евгеньевич – член Национального курултая, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива";

Шаймарданов Жандос Нурланович – директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан;

Шапақ Үнзила – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, доктор юридических наук;

Шаталов Никита Сергеевич – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

Шибутов Марат Максумович – член Национального курултая, политолог;

Ибраева Алуа Саламатовна – доктор юридических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби.

8 сентября 2025 года в рамках послания народу Касым-Жомарт Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат. Эта реформа высшей представительной власти, по его словам, станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.