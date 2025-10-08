#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Политика

Известные ученые-правоведы, эксперты и депутаты вошли в рабочую группу по Парламентской реформе

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 15:03 Фото: akorda.kz
Сегодня, 8 октября 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение "О Рабочей группе по Парламентской реформе", сообщает Zakon.kz.

В целях выработки предложений по Парламентской реформе, направленных на реализацию Послания главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", президентом подписано распоряжение "О Рабочей группе по Парламентской реформе".

В состав Рабочей группы включены представители Мажилиса и Сената Парламента, Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий в Мажилисе Парламента.

Кроме того, в Рабочую группу включены руководители научных институтов, видные ученые-правоведы, внесшие значительный вклад в развитие правовой системы нашей страны, специализирующиеся в области конституционного права, теории государства и права, а также эксперты и члены Национального Курултая.

Состав Рабочей группы

  • Карин Ерлан Тынымбаевич – государственный советник, руководитель Рабочей группы;
  • Жиенбаев Ержан Нурланович – помощник президента Казахстана по правовым вопросам, заместитель руководителя Рабочей группы;
  • Кырыкбаев Арман Оразбаевич – помощник президента Казахстана по вопросам внутренней политики и коммуникациям, заместитель руководителя Рабочей группы;

Члены Рабочей группы

  • Айтхожин Кабдулсамих Кошекович – доктор юридических наук, профессор Евразийской юридической академии имени Д.А.Кунаева;
  • Азильханов Марат Алмасович – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана;
  • Аубакирова Индира Ураловна – директор РГП на ПХВ "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан", доктор юридических наук;
  • Баймаханова Дина Муратовна – доктор юридических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби;
  • Башимов Марат Советович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, доктор юридических наук;
  • Бейсенбаев Елнур Сабыржанулы – руководитель фракции "Аманат" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан;
  • Бекназаров Нурлан Кудиярович – председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан;
  • Егізбаев Серік Рахметоллаұлы – руководитель фракции "Ауыл" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан;
  • Джаманкулова Карлыгаш Калибековна – президент Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз";
  • Жакаева Лейла Султановна – доктор юридических наук, профессор Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан;
  • Жарылганов Айдар Тулетаевич – заведующий Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан;
  • Имашева Снежанна Валерьевна – председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
  • Караев Алипаша Агаханович – кандидат юридических наук, профессор Высшей школы права "Адилет" Каспийского университета;
  • Ходжаназаров Айдарбек Асанович – руководитель фракции "Республика" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан;
  • Кульшманов Канат Амангельдинович – заведующий отделом по коммуникациям Администрации Президента Республики Казахстан;
  • Магеррамов Магеррам Мамедович – руководитель фракции "Народная партия Казахстана" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан;
  • Малиновский Виктор Александрович – доктор юридических наук, профессор НАО "Университет Нархоз";
  • Нукенов Абзал Нукенович – заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;
  • Нурмухамедов Бурихан Жолбарисович – политолог;
  • Пан Наталья Виссарионовна – директор РГП на ПХВ "Институт парламентаризма" Управления материально-технического обеспечения при Управлении делами Президента Республики Казахстан;
  • Перуашев Азат Тұрлыбекұлы – руководитель фракции "Ақ жол" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан;
  • Пономарев Сергей Михайлович – депутат Мажилиса Парламента;
  • Рахимжанов Асхат Нурмагамбетович – руководитель фракции "Общенациональная социал-демократическая партия" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан;
  • Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович – Министр юстиции Республики Казахстан;
  • Сарым Айдос Амироллаулы – депутат Мажилиса Парламента;
  • Чеботарев Андрей Евгеньевич – член Национального курултая, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива";
  • Шаймарданов Жандос Нурланович – директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан;
  • Шапақ Үнзила – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, доктор юридических наук;
  • Шаталов Никита Сергеевич – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
  • Шибутов Марат Максумович – член Национального курултая, политолог;
  • Ибраева Алуа Саламатовна – доктор юридических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби.

8 сентября 2025 года в рамках послания народу Касым-Жомарт Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат. Эта реформа высшей представительной власти, по его словам, станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев подписал распоряжение об объявлении 12 июня общенационального траура
20:07, 11 июня 2023
Токаев подписал распоряжение об объявлении 12 июня общенационального траура
Токаев подписал указ об объявлении Года рабочих профессий
11:01, 27 декабря 2024
Токаев подписал указ об объявлении Года рабочих профессий
В Алматы будут регулировать миграционные процессы: создана рабочая группа
14:24, 27 августа 2025
В Алматы будут регулировать миграционные процессы: создана рабочая группа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: