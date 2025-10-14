#АЭС в Казахстане
События

Напрямую затрагивает судьбу страны – президент о парламентской реформе

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 12:11 Фото: akorda.kz
14 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев выступил на первом заседании Рабочей группы по Парламентской реформе, сообщает Zakon.kz.

Президент указал, что это первое заседание Рабочей группы по Парламентской реформе.

"Как известно, на прошлой неделе я подписал Указ о создании этой специальной Рабочей группы. Парламентская реформа – это исключительно важная и ответственная задача, стоящая перед нашей страной. В своем Послании я четко обозначил, что данный вопрос требует всестороннего обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде, а также в Парламенте", – сказал Токаев.

Он отметил, что на первом заседании присутствуют представители Парламента, Администрации президента, Правительства и политических партий, юристы, ученые, общественные деятели.

"Все они – известные в стране граждане, специалисты в различных областях. Хочу вновь подчеркнуть: парламентская реформа – это вопрос, напрямую затрагивающий судьбу страны и нашего народа. Уверен, что каждый член Рабочей группы, глубоко осознавая возложенную на него историческую миссию, приложит все усилия для активной работы", – резюмировал президент.

8 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казахстана предложил рассмотреть вопрос реформы Парламента. Речь шла о переходе к однопалатному Парламенту. Президент считает, что эта мера полностью соответствует международным тенденциям.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
