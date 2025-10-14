Крайне важный момент по парламентской реформе назвал Токаев

Фото: akorda.kz

Выступая 14 октября 2025 года на первом заседании Рабочей группы по парламентской реформе, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал крайне важный момент, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, международный опыт показывает, что парламентская реформа должна сопровождаться созданием новых механизмов улучшения законодательной работы. "Важным фактором здесь становится компетентность будущего депутатского корпуса, который должен состоять из профессионалов своего дела. Это крайне важный момент: Парламент должен быть профессиональным". Касым-Жомарт Токаев Как отметил глава государства, предложение формировать Парламент по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, обусловлено именно этой задачей. "Многопартийность в рамках однопалатного Парламента будет стимулировать развитие политического диалога на профессиональной основе. Данное обстоятельство ставит новые требования к партийному строительству, где популизм, тем более в условиях цифровизации, не будет играть большой роли, а на первый план выйдет именно профессионализм". Касым-Жомарт Токаев Ранее президент высказался о возможностях применения инструмента e-Parlament.

