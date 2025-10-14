#АЭС в Казахстане
События

Токаев заявил, что парламентская реформа не должна свестись к роспуску Сената

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 12:29 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
14 октября 2025 года, выступая на первом заседании Рабочей группы по парламентской реформе, глава государства указал, что парламентскую реформу совершенно неправомерно сводить к роспуску Сената, сообщает Zakon.kz.

По его словам, цель реформы – осуществить глубокую трансформацию всей представительной ветви власти. Таким образом, законодательный орган в полной мере сможет реализовать свою роль в качестве института, отражающего интересы и волю граждан.

"Парламентская реформа полностью соответствует политической формуле "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство". Как я уже сказал, именно она лежит в основе государственного строительства. В принципе, реформа Парламента наряду с ранее реализованными реформами формирует совершенно новую для нашего региона модель управления".Касым-Жомарт Токаев

Президент также указал, что изменения в рамках реформы затронут около 40 статей Конституции.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
