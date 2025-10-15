Парламент должен быть двигателем прогресса в Казахстане – политолог Эдуард Полетаев

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Рабочей группы по парламентской реформе, заявил о важности кардинальной модернизации нашего государства. По словам главы государства, изменения затронут около 40 статей Основного закона, сообщает Zakon.kz.

Намеченная реформа Парламента укладывается в саму логику поэтапной масштабной политической модернизации, резюмировал глава государства, подчеркнув, что переход к однопалатному Парламенту полностью соответствует международным тенденциям. О перспективах, которые откроет реализация стратегических преобразований перед страной, размышляет казахстанский политолог Эдуард Полетаев.

Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство

– Президент заявил: "Перед нами стоит ясная цель – осуществить глубокую трансформацию всей представительной ветви власти". Насколько, на ваш взгляд, важна в этом контексте инициатива, связанная с упразднением Сената?

– На первом заседании Рабочей группы глава государства не случайно отметил, что инициатива о создании однопалатного Парламента является инновационным решением. На мой взгляд, очень хорошо, что есть понимание необходимости того, чтобы в общественном сознании нашей страны доминировали консенсусные начала.

Парламент также должен быть двигателем прогресса в Казахстане. Сейчас и в нашей республике, и в мире наблюдается тенденция, при которой на волнующие вопросы люди ищут ответы далеко за пределами парламентского и даже партийного поля. Они обращаются к интернету, к социальным сетям, где и происходит актуализация тех или иных проблем. Однако, по идее, реальными выразителями общественных настроений должны быть партии и Парламент.

Благодаря цифровизации общества, новым средствам общения – мессенджерам, соцсетям и так далее – темпы развития гражданского общества немного опережают традиционную политическую систему. Поэтому необходимы конструктивные, современные реформы.

Можно подогнать создание эффективной государственной системы с помощью эволюционных изменений под ту самую формулу, о которой говорил глава государства: "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство". В этом смысле политические преобразования продолжат свое развитие.

Эдуард Полетаев. Фото: Zakon.kz

Через общественное мнение к политическим реформам

– Насколько важна парламентская реформа сегодня? Как долго она может проходить?

– Реформа, хотя и является исключительно внутренним делом нашего государства, в какой-то степени все же зависит от стремительно меняющейся мировой геополитической и экономической ситуации. В этом контексте нашей стране необходимо продемонстрировать революционное развитие системы власти и управления – показать конструктивные реформы, отвечающие современным реалиям. Постепенно следует превратить наш Парламент в действительный орган народного представительства, что в конечном итоге повысит его статус. Президент Касым-Жомарт Токаев при этом подчеркнул, что Казахстан сохранит форму президентской республики. Тем не менее, реформа потребует внесения изменений примерно в 40 статей Конституции, о чем он так же упомянул.

Предложения главы государства на этом заседании носили, в целом, инструментальный характер. Помимо этого, он сделал своего рода реверанс в адрес Рабочей группы. Он отметил, что рассчитывает на то, что она будет выполнять свою миссию на высочайшем профессиональном уровне. Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул важность мнений всех гражданин, отметив, что они могут быть полезны для общего дела. В этом контексте он говорил о необходимости изучения всех поступающих предложений через специализированные порталы.

В дальнейшем по мере прохождения всей этой сложной процедуры – анализа предложений, озвучивания определенных инноваций членами рабочей группы, изучения зарубежного опыта и так далее – будут формироваться конкретные задачи, отражающие развитие реформ.

Важно, чтобы все это воплотилось на практике в конкретную защиту базовых общественных ценностей, которую должен реализовывать новый Парламент. То есть декларируемые принципы и концепции должны соответствовать реальным результатам. Процесс парламентизации, начавшийся с выступления президента в сентябрьском Послании и предложений по переходу к однопалатному Парламенту, будет продолжаться достаточно долго. Этот процесс будет зависеть от множества факторов: процедурных моментов, различных инновационных предложений и, в целом, от хода реформ.

Никто не спешит сломя голову в пучину реформ

– По словам главы государства, в ряде стран уже апробируются элементы "электронного (или цифрового) парламента", призванные обеспечить новые формы участия граждан в политической жизни и повысить эффективность законотворческого процесса. В перспективе эта тенденция будет усиливаться, и мы тоже осознанно делаем большой упор на это направление, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. О чем свидетельствует этот момент?

– Президент поставил стратегическую задачу – за три года превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Об этом он говорил в Послании. А на заседании рабочей группы Касым-Жомарт Токаев отметил возможность создания электронного парламента. Это свидетельствует о том, что в стране идет сложный и глубокий процесс трансформации властных институтов и обновления законодательной власти в духе современных реалий.

– Президент считает, что для того, чтобы выработать правильное окончательное решение, следует тщательно взвесить, проанализировать и всесторонне изучить все мнения по данному вопросу. Какой, по вашему мнению, можно ожидать результат?

– Я думаю, что в конечном итоге, конечно же, в системе разделения властей Парламент укрепится, и все те новеллы, которые будут предложены, особенно конституционные изменения, сыграют ключевую роль. Их реализация, надеюсь, станет продолжением совершенствования и развития парламентаризма в Казахстане.

При этом президент в Послании отмечал, что нынешний состав Мажилиса продолжит свою работу и получит возможность спокойно заниматься законодательным процессом.

Сенат будет функционировать до проведения новых выборов и подведения итогов референдума, а у политических партий будет достаточно времени на адаптацию. То есть никто не спешит сломя голову в пучину реформ.

Процессы идут конструктивно и последовательно. Буквально на днях глава государства принял председателя Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова. В ходе встречи обсуждались вопросы законотворческой работы с привлечением общественности, реализации курса на развитие искусственного интеллекта и другие важные направления.

Таким образом, заседание рабочей группы и инициативы президента свидетельствуют о том, что новые политические технологии и институциональные изменения приобретают все большее значение. Хочется надеяться, что парламентская реформа преследует исключительно благие цели для развития государства и укрепления его политической системы.