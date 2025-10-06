Касым-Жомарт Токаев прилетел в Азербайджан
Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 6 октября 2025 года, прибыл в Габалу (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды, уже завтра, 7 октября, президент Казахстана примет участие в работе XII саммита Совета глав государств Организации тюркских государств.
Анонс предстоящего визита Токаева в Азербайджан был размещен 3 октября 2025 года.
