Политика

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Азербайджан

Токаев в Азербайджане, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 18:05 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 6 октября 2025 года, прибыл в Габалу (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, уже завтра, 7 октября, президент Казахстана примет участие в работе XII саммита Совета глав государств Организации тюркских государств.

Также в Telegram-канале размещена серия фотографий с места событий.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Анонс предстоящего визита Токаева в Азербайджан был размещен 3 октября 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
