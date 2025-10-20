Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджана в аэропорту Астаны
Фото: akorda.kz
20 октября 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил лидера Азербайджана в аэропорту Астаны.
Завтра, 21 октября, президенты проведут переговоры и второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана.
О визите Ильхама Алиева в Казахстан сообщалось 16 октября.
Касым-Жомарт Токаев посещал Азербайджан в начале октября. Там принял участие в работе XII саммита Совета глав государств Организации тюркских государств.
