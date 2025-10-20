#АЭС в Казахстане
События

Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджана в аэропорту Астаны

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 17:30
20 октября 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил лидера Азербайджана в аэропорту Астаны.

Завтра, 21 октября, президенты проведут переговоры и второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана.

О визите Ильхама Алиева в Казахстан сообщалось 16 октября.

Касым-Жомарт Токаев посещал Азербайджан в начале октября. Там принял участие в работе XII саммита Совета глав государств Организации тюркских государств.

