Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджана в аэропорту Астаны

Фото: akorda.kz

20 октября 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил лидера Азербайджана в аэропорту Астаны. Завтра, 21 октября, президенты проведут переговоры и второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана. О визите Ильхама Алиева в Казахстан сообщалось 16 октября. Касым-Жомарт Токаев посещал Азербайджан в начале октября. Там принял участие в работе XII саммита Совета глав государств Организации тюркских государств.

