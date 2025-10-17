#АЭС в Казахстане
Токаев вручил 30 казахстанцам ордена и медали за мужество и самоотверженность

Церемония вручения государственных наград, государственные награды, вручение медалей, вручение орденов, церемония награждения, награждение, орден, ордена, медаль, медали, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 13:36 Фото: akorda.kz
17 октября 2025 года после поздравительной части президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сообщает Zakon.kz.

Указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан" опубликован на сайте Акорды.

Согласно документу, за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Токаев постановил наградить:

орденом "Айбын" І степени имени Сагадата Нурмагамбетова

  • Азимбаева Шинболата Бериковича – оперативного дежурного Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы

  • Мергасимова Азимхана Айдархановича – начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Кызылжарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

орденом "Айбын" ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева

  • Кубетаева Руслана Рустемовича – командира отделения специализированной пожарной части № 2 Управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

орденом "Құрмет"

  • Елеуова Ерлана Муратовича – тракториста Донгулекского лесничества Бегеневского филиала РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Министерства экологии и природных ресурсов;
  • Жұмағалиев Арыстан Әуезұлы – командира отделения пожарной части № 4 Актюбинского филиала ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші";
  • Кубенова Адилбека Жумабаевича – директора Западно-Казахстанского филиала "Ақ Берен" ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб";
  • Куаналиева Амангельды Курмашевича – директора Атырауского филиала "Ақ Берен" ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб";
  • Мухамбетжанова Сайлауа Жумагуловича – пожарного добровольного противопожарного формирования села Тугускен ГУ "Аппарат акима Жанааркинского района" области Ұлытау;

медалью "Ерлігі үшін"

  • Ахмедова Амирана Сулеймановича – спасателя ГКП "Служба спасения города Алматы" Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы;
  • Ахметжанова Серикбая Барлыбаевича – фельдшера филиала ГУ "Центр медицины катастроф" по Астане Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Бухала Андрея Анатольевича – пилота-инструктора АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Демежанова Жаната Кадылбековича – командира отделения пожарного поста ТОО "ESK protection", город Алматы;
  • Жангакова Серика Хожахметовича – спасателя ГКП "Служба спасения города Алматы" Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы;
  • Жолжаксынова Нуржана Турсынбековича – главного спасателя оперативно-спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Кубенова Тимура Корганбековича – фельдшера трассового медико-спасательного пункта "Казыгурт" филиала ГУ "Центр медицины катастроф" по городу Шымкенту Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Максимова Игоря Владимировича – главного спасателя – специалиста ГУ "Республиканский оперативно-спасательный отряд" Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Молдажанова Марата Зайзуллиновича – рабочего лесопожарной станции Бескарагайского филиала РГУ "Государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы" Министерства экологии и природных ресурсов;
  • Павел Евгению Николаевну – руководителя ОО "Волонтерское движение LIDER.KZ", область Абай;
  • Сәрсенғали Қанат Ғабдоллаұлы – командира отделения пожарной части № 6 Управления по чрезвычайным ситуациям города Уральска Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Сейтжанова Жаныбека Ермековича – командира отделения пожарной части № 23 Отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Скопина Артёма Алексеевича – руководителя ОО "Федерация альпинизма города Алматы";

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Бекбаулову Ержан Мухатаевну – главного эксперта Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Бердашева Замира Амангельдиновича – директора Уральского филиала ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші", Западно-Казахстанская область;
  • Жаймағамбетов Сырым Бисенбайұлы – заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Мыскина Павла Анатольевича – начальника военизированной аварийно-спасательной службы КГП "Метрополитен города Алматы";
  • Прошкину Ирину Ивановну – сливщика-наливщика филиала "Заря" РГП "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Силинского Геннадия Юрьевича – заместителя директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб";
  • Смамбаева Султана Балтаевича – начальника Костанайской негосударственной противопожарной службы филиала "Многофункциональный центр обслуживания" АО "НК "Қазақстан темір жолы";
  • Сулейменова Аманжола Ауельнуровича – руководителя Есикского производственно-эксплуатационного отдела филиала "Иле Алатауское территориальное эксплуатационное техническое управление" ГУ "Казселезащита" Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Тобагабулова Абдурахмана Бакитжановича – генерального директора ТОО "Аварийно-спасательная служба "Серіктес", Карагандинская область.

Президент обратился к спасателям

Стоит отметить, что во время поздравления спасателей с профессиональным праздником Токаев заявил, что профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в стране. По его словам, государство уделяет большое внимание укреплению сферы гражданской защиты.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
