Токаев вручил 25 казахстанцам ордена и медали за мужество
Фото: akorda.kz
6 мая 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил ряд казахстанцев медалями и орденами за мужество и самоотверженность, сообщает Zakon.kz.
Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка ряд граждан награжден:
Орденом "Даңқ" І степени:
- Камалетдинов Султан Буркутбаевич – первый заместитель министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил;
- Дауешов Халидулла Зиноллаұлы – прокурор Актюбинской области.
Орденом "Даңқ" ІІ степени:
- Раисов Улан Ермуханович – первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- Далматов Канатай Жорабекович – командир войсковой части Министерства обороны.
- Абдиров Нургалым Мажитович – прокурор Жамбылской области.
Фото: akorda.kz
Орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы:
- Головин Олег Павлович – инспектор Управления полиции города Петропавловска;
- Танатаров Бауыржан Омарович – заместитель начальника Штаба Сил особого назначения Службы государственной охраны;
- Доскенов Амангельды Серикович – начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района;
- Сақ Ұлықбек Мұратұлы – начальник штаба – первый заместитель командира войсковой части Министерства обороны;
- Ғалымов Жандос Жанатұлы – старший оперуполномоченный Комитета национальной безопасности;
- Насихан Роман Серікұлы – инспектор Курмангазинского районного Отдела полиции Атырауской области;
- Оразов Динмухамед Габитулы – старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Туркестанской области.
Орденом "Айбын" ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева:
- Тажигулов Нурболат Тастемирович – командир отделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.
Орденом "Құрмет":
- Кубекова Аина Жадраевна – руководитель департамента Антикоррупционной службы.
Медалью "Ерлігі үшін":
- Топалов Амержан Мерекеевич – оперуполномоченный Отдела полиции Карабалыкского района Департамента полиции Костанайской области;
- Кусман Әділ Думанұлы – инспектор специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции области Абай.
Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін":
- Отеуов Ерлан Отеуович – заместитель начальника Службы – начальника управления Генеральной прокуратуры;
- Стрелков Федор Николаевич – начальник штаба – заместитель начальника Военного института Сил воздушной обороны;
- Ілияс Серік Аманкелдіұлы – заместитель начальника управления Службы государственной охраны;
- Ахарбеков Мейрхан Сапарханович – командир роты войсковой части Министерства обороны;
- Утенов Сакен Сексембаевич – старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Актюбинской области;
- Ирубаев Ренат Маратович – старший офицер Службы государственной охраны;
- Муратбеков Дулат Тлемисович – оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по Костанайской области;
- Сериков Адлет Алмасбекович – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Мангистауской области;
- Абдикаримов Тлек Думанович – следователь по особо важным делам Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Фото: akorda.kz
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