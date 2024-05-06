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Токаев вручил 25 казахстанцам ордена и медали за мужество

Токаев наградил ряд казахстанцев за мужество и самоотверженность, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 12:52 Фото: akorda.kz
6 мая 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил ряд казахстанцев медалями и орденами за мужество и самоотверженность, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка ряд граждан награжден:

Орденом "Даңқ" І степени:

  1. Камалетдинов Султан Буркутбаевич – первый заместитель министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил;
  2. Дауешов Халидулла Зиноллаұлы – прокурор Актюбинской области.

Орденом "Даңқ" ІІ степени:

  1. Раисов Улан Ермуханович – первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
  2. Далматов Канатай Жорабекович – командир войсковой части Министерства обороны.
  3. Абдиров Нургалым Мажитович – прокурор Жамбылской области.
Токаев наградил ряд казахстанцев за мужество и самоотверженность, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 12:52

Фото: akorda.kz

Орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы:

  1. Головин Олег Павлович – инспектор Управления полиции города Петропавловска;
  2. Танатаров Бауыржан Омарович – заместитель начальника Штаба Сил особого назначения Службы государственной охраны;
  3. Доскенов Амангельды Серикович – начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района;
  4. Сақ Ұлықбек Мұратұлы – начальник штаба – первый заместитель командира войсковой части Министерства обороны;
  5. Ғалымов Жандос Жанатұлы – старший оперуполномоченный Комитета национальной безопасности;
  6. Насихан Роман Серікұлы – инспектор Курмангазинского районного Отдела полиции Атырауской области;
  7. Оразов Динмухамед Габитулы – старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Туркестанской области.

Орденом "Айбын" ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева:

  1. Тажигулов Нурболат Тастемирович – командир отделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

Орденом "Құрмет":

  1. Кубекова Аина Жадраевна – руководитель департамента Антикоррупционной службы.

Медалью "Ерлігі үшін":

  1. Топалов Амержан Мерекеевич – оперуполномоченный Отдела полиции Карабалыкского района Департамента полиции Костанайской области;
  2. Кусман Әділ Думанұлы – инспектор специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции области Абай.

Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін":

  1. Отеуов Ерлан Отеуович – заместитель начальника Службы – начальника управления Генеральной прокуратуры;
  2. Стрелков Федор Николаевич – начальник штаба – заместитель начальника Военного института Сил воздушной обороны;
  3. Ілияс Серік Аманкелдіұлы – заместитель начальника управления Службы государственной охраны;
  4. Ахарбеков Мейрхан Сапарханович – командир роты войсковой части Министерства обороны;
  5. Утенов Сакен Сексембаевич – старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Актюбинской области;
  6. Ирубаев Ренат Маратович – старший офицер Службы государственной охраны;
  7. Муратбеков Дулат Тлемисович – оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по Костанайской области;
  8. Сериков Адлет Алмасбекович – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Мангистауской области;
  9. Абдикаримов Тлек Думанович – следователь по особо важным делам Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Токаев наградил ряд казахстанцев за мужество и самоотверженность, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 12:52

Фото: akorda.kz

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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов".

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