Токаев вручил 25 казахстанцам ордена и медали за мужество

6 мая 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил ряд казахстанцев медалями и орденами за мужество и самоотверженность, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка ряд граждан награжден:

Орденом "Даңқ" І степени:

Камалетдинов Султан Буркутбаевич – первый заместитель министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил; Дауешов Халидулла Зиноллаұлы – прокурор Актюбинской области.

Орденом "Даңқ" ІІ степени:

Раисов Улан Ермуханович – первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу; Далматов Канатай Жорабекович – командир войсковой части Министерства обороны. Абдиров Нургалым Мажитович – прокурор Жамбылской области.

Фото: akorda.kz

Орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы:

Головин Олег Павлович – инспектор Управления полиции города Петропавловска; Танатаров Бауыржан Омарович – заместитель начальника Штаба Сил особого назначения Службы государственной охраны; Доскенов Амангельды Серикович – начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района; Сақ Ұлықбек Мұратұлы – начальник штаба – первый заместитель командира войсковой части Министерства обороны; Ғалымов Жандос Жанатұлы – старший оперуполномоченный Комитета национальной безопасности; Насихан Роман Серікұлы – инспектор Курмангазинского районного Отдела полиции Атырауской области; Оразов Динмухамед Габитулы – старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Туркестанской области.

Орденом "Айбын" ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева:

Тажигулов Нурболат Тастемирович – командир отделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

Орденом "Құрмет":

Кубекова Аина Жадраевна – руководитель департамента Антикоррупционной службы.

Медалью "Ерлігі үшін":

Топалов Амержан Мерекеевич – оперуполномоченный Отдела полиции Карабалыкского района Департамента полиции Костанайской области; Кусман Әділ Думанұлы – инспектор специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции области Абай.

Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін":

Отеуов Ерлан Отеуович – заместитель начальника Службы – начальника управления Генеральной прокуратуры; Стрелков Федор Николаевич – начальник штаба – заместитель начальника Военного института Сил воздушной обороны; Ілияс Серік Аманкелдіұлы – заместитель начальника управления Службы государственной охраны; Ахарбеков Мейрхан Сапарханович – командир роты войсковой части Министерства обороны; Утенов Сакен Сексембаевич – старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Актюбинской области; Ирубаев Ренат Маратович – старший офицер Службы государственной охраны; Муратбеков Дулат Тлемисович – оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по Костанайской области; Сериков Адлет Алмасбекович – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Мангистауской области; Абдикаримов Тлек Думанович – следователь по особо важным делам Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Фото: akorda.kz

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