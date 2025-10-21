Встреча Токаева и Алиева в Акорде: появились фото и видео с официальной церемонии

Фото: akorda.kz

В пресс-службе Акорды сегодня, 21 октября 2025 года, показали фотографии и видео со встречи президентов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева, сообщает Zakon.kz.

Официальная церемония встречи президента Азербайджана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, состоялась в Акорде. Фото: akorda.kz Фото: akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций. Фото: akorda.kz Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. Были исполнены государственные гимны двух стран. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан 20 октября 2025 года. В аэропорту Астаны его встретил Касым-Жомарт Токаев.

