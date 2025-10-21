Встреча Токаева и Алиева в Акорде: появились фото и видео с официальной церемонии
Фото: akorda.kz
В пресс-службе Акорды сегодня, 21 октября 2025 года, показали фотографии и видео со встречи президентов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева, сообщает Zakon.kz.
Официальная церемония встречи президента Азербайджана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, состоялась в Акорде.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.
Фото: akorda.kz
Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств.
Были исполнены государственные гимны двух стран.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан 20 октября 2025 года. В аэропорту Астаны его встретил Касым-Жомарт Токаев.
