Политика

Встреча Токаева и Алиева в Акорде: появились фото и видео с официальной церемонии

президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 11:48 Фото: akorda.kz
В пресс-службе Акорды сегодня, 21 октября 2025 года, показали фотографии и видео со встречи президентов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева, сообщает Zakon.kz.

Официальная церемония встречи президента Азербайджана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, состоялась в Акорде.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.

Фото: akorda.kz

Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств.

Были исполнены государственные гимны двух стран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан 20 октября 2025 года. В аэропорту Астаны его встретил Касым-Жомарт Токаев.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
