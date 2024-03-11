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Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева

Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 14:11 Фото: akorda.kz
11 марта 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Баку. Пресс-служба главы государства показала кадры встречи Токаева с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Zakon.kz.
Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 14:11

Фото: akorda.kz

В распространяемом сообщении сказано, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба".

Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 14:11

Фото: akorda.kz

В резиденции состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.

Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 14:11

Фото: akorda.kz

Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 14:11

Фото: akorda.kz

Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 14:11

Фото: akorda.kz

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.

Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 14:11

Фото: akorda.kz

После исполнения государственных гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.

Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 14:11

Фото: akorda.kz

По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

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Токаев прилетел в Азербайджан
, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 14:11

Ранее в международном аэропорту имени Гейдара Алиева главу Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

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