Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева

11 марта 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Баку. Пресс-служба главы государства показала кадры встречи Токаева с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

В распространяемом сообщении сказано, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба".

Фото: akorda.kz

В резиденции состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.

Фото: akorda.kz

После исполнения государственных гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.

Фото: akorda.kz

По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

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