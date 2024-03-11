Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева
Фото: akorda.kz
В распространяемом сообщении сказано, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба".
Фото: akorda.kz
В резиденции состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.
Фото: akorda.kz
После исполнения государственных гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.
Фото: akorda.kz
По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.
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