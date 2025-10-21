#АЭС в Казахстане
Политика

Токаеву и Алиеву презентовали проект "Развитие Среднего коридора"

Токаев, Алиев, президенты, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 12:58 Фото: akorda.kz
Президентам Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву сегодня, 21 октября 2025 года, презентовали проект "Развитие Среднего коридора", сообщает Zakon.kz.

Известно, что главы государств были проинформированы о проводимой системной работе казахстанских и азербайджанских специалистов по развитию Среднего коридора.

Так, советник президента Казахстана Асел Жанасова представила план развития ключевого транспортно-логистического маршрута, соединяющего Китай и страны Центральной Азии с государствами Европы.

Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву рассказали, что основным драйвером роста Среднего коридора выступают увеличивающиеся объемы перевозок из Китая в Азербайджан. В текущее время транзит грузов от границы с Китаем до портов Грузии составляет 15-18 дней.

Фото: akorda.kz

Согласно прогнозам, к 2030 году грузопотоки по этому направлению могут утроиться.

Кроме того, в ходе мероприятия главы государств были ознакомлены с конкретными мерами и инициативами, направленными на повышение эффективности и конкурентоспособности Среднего коридора, а также укрепление его транзитной роли в Евразийском регионе.

В Акорде уже состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Токаев и Алиев также успели провести переговоры.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
