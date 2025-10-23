#АЭС в Казахстане
Политика

Назначен новый глава Департамента собственной безопасности МВД РК

Талгат Шаяхметов, новый начальник Департамента собственной безопасности МВД, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 10:14 Фото: polisia.kz
В Департаменте собственной безопасности Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана – новый руководитель. Им стал Талгат Шаяхметов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 октября 2025 года проинформировали в пресс-службе МВД РК:

"Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ержана Саденова начальником Департамента собственной безопасности МВД назначен полковник полиции Талгат Шаяхметов".

Отмечается, что полковник Шаяхметов служит в органах внутренних дел более 27 лет. Обладает значительным опытом работы в подразделениях криминальной полиции, по борьбе с организованной преступностью, а также в системе собственной безопасности. В разные годы занимал руководящие должности, в том числе заместителя начальника ДСБ МВД, заместителя начальника территориального департамента полиции.

До нового назначения работал заместителем начальника Департамента криминальной полиции МВД.

В ходе представления нового руководителя личному составу министр внутренних дел обозначил приоритетные задачи, подчеркнув необходимость системной перестройки подходов к обеспечению служебной дисциплины и профилактике правонарушений.

Глава ведомства поручил усилить профилактическую работу, активно использовать потенциал офицерских собраний как инструмент честной и принципиальной оценки поведения сотрудников, включая общественное порицание. Он особо отметил, что необходимо своевременно избавляться от тех, кто предает присягу, "не дожидаясь тяжких последствий".

"Полицейский и правонарушение – вещи несовместимые. Мы не имеем права мириться с этим ни при каких обстоятельствах", – подчеркнул Ержан Саденов.

Министр также напомнил, что в случае резонансных инцидентов с участием сотрудников персональную ответственность несут не только их непосредственные руководители, но и подразделения собственной безопасности.

"Мы все отвечаем – и вы, и я – за прошлое, за настоящее и за будущее службы. Все задачи должны выполняться честно, справедливо и без компромиссов с совестью", – отметил глава МВД.

Ранее мы писали, что Ержан Саденов потребовал принять решительные меры в отношении некоторых сотрудников МВД. Подробнее об этом – здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
