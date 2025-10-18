#АЭС в Казахстане
Общество

Саденов потребовал принять решительные меры в отношении некоторых сотрудников МВД

Ержан Саденов, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 12:55 Фото: akorda.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана состоялось расширенное заседание коллегии, на котором особо рассмотрен вопрос обеспечения дисциплины и законности в рядах личного состава. Об этом 18 октября 2025 года рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Глава МВД РК Ержан Саденов подчеркнул, что при всех сложностях и рисках службы большинство сотрудников ежедневно честно выполняют свой долг.

"Ежедневно тысячи наших сотрудников совершают настоящие подвиги, достойно несут службу, защищают людей. Но единичные случаи нарушений перечеркивают весь этот труд. Это нас не красит", – отметил министр.

В связи с этим руководителям территориальных подразделений поручено по прибытии на места немедленно взяться за укрепление дисциплины в личном составе: провести индивидуальную профилактическую работу, усилить наставничество над молодыми сотрудниками, активнее применять практику открытых судов и офицерских собраний.

"Он потребовал, чтобы в отношении лиц, склонных к нарушениям служебной дисциплины, был установлен особый контроль, а в отношении тех, кто не способен исправиться, принимались решительные кадровые меры", – добавили в пресс-службе МВД РК.

13 октября 2025 года Ержан Саденов назвал "позорным" случай с мертвой женщиной и полицейским без сознания в Караганде. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
