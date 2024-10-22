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Токаев посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики

Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 19:43 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт "Қастерлі Отан – Қазақстан", посвященный Дню Республики, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 19:43

Фото: Акорда

На сцене Театра оперы и балета "Астана Опера" выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы.

Ранее Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека и дал ему поручения.

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Токаев Касым-Жомарт 2024 год Концерты Праздники
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