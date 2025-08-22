Касым-Жомарт Токаев вручил ордена государственным и общественным деятелям Кыргызстана

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил государственных и общественных деятелей Кыргызстана. Об этом 22 августа 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Указом главы нашего государства за весомый вклад в развитие дружественных и союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном: ордена "Достық" І степени был удостоен заместитель председателя Кабинета министров – председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев .

орденом "Достық" ІІ степени награждены депутат Жогорку Кенеша VII созыва КР Дастанбек Джумабеков , советник президента КР Арслан Койчиев , общественный деятель Аскар Салымбеков . В своем выступлении президент Казахстана отметил, что видные государственные деятели Кыргызской Республики своим самоотверженным трудом и преданностью делу вносят большую лепту в развитие двустороннего сотрудничества. "Благодаря вашим усилиям укрепляются связи в политике, экономике, культуре, последовательно расширяется межпарламентское взаимодействие. Отдельные слова благодарности хочу выразить председателю Государственного комитета национальной безопасности уважаемому Камчыбеку Кыдыршаевичу Ташиеву. Ваш вклад в развитие двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также решение сложных задач обеспечения региональной стабильности заслуживают высокой оценки. Это не просто церемония, а знак признательности и глубокого уважения Казахстана к братскому народу Кыргызстана. Уверен, сегодняшнее событие будет вписано золотыми буквами в летопись казахско-кыргызских отношений как символ вечного братства и добрососедства наших народов. Убежден, вы продолжите вносить существенный вклад не только в поступательное развитие своей Родины, но и в упрочение многогранного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном", – сказал Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz Ранее Касым-Жомарт Токаев наградил Садыра Жапарова орденом "Алтын Қыран" – высшей госнаградой РК.

