Политика

Касым-Жомарт Токаев вручил ордена государственным и общественным деятелям Кыргызстана

Касым-Жомарт Токаев вручил ордена государственным и общественным деятелям Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 15:28 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев наградил государственных и общественных деятелей Кыргызстана. Об этом 22 августа 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Указом главы нашего государства за весомый вклад в развитие дружественных и союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном:

  • ордена "Достық" І степени был удостоен заместитель председателя Кабинета министров – председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.
  • орденом "Достық" ІІ степени награждены депутат Жогорку Кенеша VII созыва КР Дастанбек Джумабеков, советник президента КР Арслан Койчиев, общественный деятель Аскар Салымбеков.

В своем выступлении президент Казахстана отметил, что видные государственные деятели Кыргызской Республики своим самоотверженным трудом и преданностью делу вносят большую лепту в развитие двустороннего сотрудничества.

"Благодаря вашим усилиям укрепляются связи в политике, экономике, культуре, последовательно расширяется межпарламентское взаимодействие. Отдельные слова благодарности хочу выразить председателю Государственного комитета национальной безопасности уважаемому Камчыбеку Кыдыршаевичу Ташиеву. Ваш вклад в развитие двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также решение сложных задач обеспечения региональной стабильности заслуживают высокой оценки. Это не просто церемония, а знак признательности и глубокого уважения Казахстана к братскому народу Кыргызстана. Уверен, сегодняшнее событие будет вписано золотыми буквами в летопись казахско-кыргызских отношений как символ вечного братства и добрососедства наших народов. Убежден, вы продолжите вносить существенный вклад не только в поступательное развитие своей Родины, но и в упрочение многогранного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев наградил Садыра Жапарова орденом "Алтын Қыран" – высшей госнаградой РК.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
