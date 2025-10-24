"Важнейший исторический рубеж": президент Казахстана о 35-летии Декларации о государственном суверенитете

Выступая 24 октября 2025 года на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, Касым-Жомарт Токаев высказался о Декларации о государственном суверенитете, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "35-летие Декларации о государственном суверенитете – важнейший исторический рубеж".

"Опыт многих стран показывает, что такие документы сохраняют свое значение на протяжении веков, становясь незыблемым фундаментом гражданского самосознания. Поэтому Декларация о суверенитете – это один из столпов нашей государственности, олицетворение созидательных устремлений нашего народа. С самого первого дня провозглашения суверенитета наша страна неизменно следует избранному пути укрепления государственности и повышения благосостояния народа". Касым-Жомарт Токаев

Это, как отметил глава государства, "единственно правильная стратегия".

"Недаром говорят: "труд – источник благополучия". Мы всегда должны оказывать уважение ответственным и конкурентоспособным гражданам и поддерживать их. Важно построить общество, в котором рабочие профессии получают достойную оценку". Касым-Жомарт Токаев

Также президент отметил, что "для нашей страны труд представителя каждой профессии, будь то медик – хранитель здоровья нации или учитель – наставник подрастающего поколения, сельский труженик или заводской рабочий, имеет особое значение". Это, по его словам, "незыблемый постулат любого цивилизованного общества".

"Сегодня, в канун нашего национального праздника – Дня Республики, я от всей души благодарю всех соотечественников, которые своим добросовестным трудом вносят свой вклад в процветание страны. Пусть становится сильнее наша государственность, пусть крепнет наш суверенитет! Пусть всегда высоко реет наше небесно-голубое знамя! Желаю всем благополучия и успехов!" Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что сейчас Казахстан находится только в начале очень сложного пути. По словам Касым-Жомарта Токаева, "мы должны сплотиться и поддерживать друг друга, избавиться от таких негативных качеств, как зависть и недоброжелательность".