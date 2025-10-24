#АЭС в Казахстане
Политика

Президент Токаев назвал новую элиту Казахстана

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 13:24 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране формируется новая элита из молодых предпринимателей, ученых, инженеров и IT-специалистов, способных развивать высокотехнологичный бизнес и науку, сообщает Zakon.kz.

По его словам, одним из ярких успехов этого года стал стартап Higgsfield AI, который вполне может стать первым казахстанским "единорогом", то есть компанией, оцененной в один и более миллиардов долларов на глобальном рынке.

"Этот уникальный по сути проект вырос на площадке Astana Hub с самым активным участием молодых талантливых энтузиастов, которые уже побеждали на международных юношеских олимпиадах по математике и физике. Такие люди – будущее нашей страны. Молодые предприниматели, ученые, инженеры, IT-специалисты становятся в Казахстане новой элитой, а инновационность – важной чертой национального характера. Это говорит о том, что при поддержке государства, обладая знаниями и трудолюбием, наши дети и внуки могут создавать высокотехнологичные продукты, востребованные на мировом рынке".Касым-Жомарт Токаев

Но довольствоваться единичными историями успеха, считает президент, никак нельзя.

"Поэтому перед правительством поставлена задача создания самой современной, эффективной экосистемы, которая будет помогать перспективным казахстанским стартапам высоко котироваться на мировых рынках".Касым-Жомарт Токаев

Далее глава государства уточнил, что по уровню цифровизации Казахстан занимает высокие позиции в глобальных индексах.

"Это, конечно, радует, но самое главное – не почивать на лаврах, а держать руку на пульсе научно-технического прогресса, чтобы развивать современную экономику, соответствующую самым высоким мировым критериям. Поэтому мы объявили цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта приоритетами развития государства. Здесь Казахстан ни в коем случае не должен отстать от передовых глобальных тенденций, в противном случае, можем оказаться в крайне незавидном положении, в арьергарде мирового развития со всеми тяжелейшими последствиями для подрастающих поколений".Касым-Жомарт Токаев

Так, как заверил Токаев, работа в этом направлении началась.

"Запущен первый национальный суперкомпьютер, функционирует еще один суперкомпьютер на базе "Казахтелекома", стартовала программа AI Sana, приступили к реализации масштабного проекта Alatau City, принимаются меры по законодательному обеспечению всей этой исключительно важной работы. Стратегическая задача – за три года превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Искусственный интеллект и цифровые инструменты должны быть поставлены на службу прогресса Казахстана. Следует срочно приступить к созданию экономики знаний, где креативность и инновации станут главным фактором роста, а интеллектуальный капитал – основой конкурентоспособности страны".Касым-Жомарт Токаев

Также во время выступления Токаев заявил, что Казахстан должен быть справедливым, безопасным, чистым и сильным государством.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
