Касым-Жомарт Токаев предупредил об "очень опасной общественной болезни"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверен, что для процветания страны необходимо проявлять солидарность и уважение друг к другу, избегать конфликтов, очернения чужого труда и бесконечных споров в интернете, сообщает Zakon.kz.

Глава государства привел в пример известную пословицу.

"Как говорится, "Төртеу түгел болса, төбедегі келеді" ("Тем, кто сплочен, покорятся даже самые высокие вершины"). Если мы как нация хотим достичь больших высот, то, прежде всего, должны быть едиными, проявлять солидарность и уважение друг к другу". Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что, живя в одной стране, на нашей общей земле, мы не должны скатываться до конфликтов и раздоров.

"Обесценивание чьего-то труда, высмеивание чьего-то мнения, очернение кого-то – это поступки, чуждые развитому, цивилизованному обществу, и даже постыдные, за них придется держать ответ перед обществом и законом. Обсуждение в интернете, начавшееся с одной темы, порой перерастает в бесконечную дискуссию, и это превращается в явление, которое можно назвать "очень опасной общественной болезнью". От такой болезни мы должны избавляться". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев заявил, что в стране формируется новая элита из молодых предпринимателей, ученых, инженеров и IT-специалистов, способных развивать высокотехнологичный бизнес и науку.