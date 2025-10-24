#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Политика

Касым-Жомарт Токаев предупредил об "очень опасной общественной болезни"

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 13:38 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверен, что для процветания страны необходимо проявлять солидарность и уважение друг к другу, избегать конфликтов, очернения чужого труда и бесконечных споров в интернете, сообщает Zakon.kz.

Глава государства привел в пример известную пословицу.

"Как говорится, "Төртеу түгел болса, төбедегі келеді" ("Тем, кто сплочен, покорятся даже самые высокие вершины"). Если мы как нация хотим достичь больших высот, то, прежде всего, должны быть едиными, проявлять солидарность и уважение друг к другу".Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что, живя в одной стране, на нашей общей земле, мы не должны скатываться до конфликтов и раздоров.

"Обесценивание чьего-то труда, высмеивание чьего-то мнения, очернение кого-то – это поступки, чуждые развитому, цивилизованному обществу, и даже постыдные, за них придется держать ответ перед обществом и законом. Обсуждение в интернете, начавшееся с одной темы, порой перерастает в бесконечную дискуссию, и это превращается в явление, которое можно назвать "очень опасной общественной болезнью". От такой болезни мы должны избавляться".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев заявил, что в стране формируется новая элита из молодых предпринимателей, ученых, инженеров и IT-специалистов, способных развивать высокотехнологичный бизнес и науку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Кипра
17:10, 01 октября 2025
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Кипра
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Ереван
14:50, 23 ноября 2022
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Ереван
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы
16:10, 15 ноября 2022
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: