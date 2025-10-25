#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 08:09 Фото: akorda.kz
25 октября 2025 года президент Казахстана поздравил соотечественников с 35-летием нашей республики, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, приняв 35 лет назад Декларацию о суверенитете, Казахстан вступил в новую историческую эпоху. Этот судьбоносный акт утвердил право нашего народа самостоятельно определять свое будущее и стал отправной точкой построения современного государства.

"С тех пор нами пройден большой и тернистый путь. Сформирован политический и экономический фундамент Независимости, определены международно признанные границы, возведена новая столица, достигнуты серьезные успехи в укреплении общенациональной идентичности и улучшении качества жизни граждан. Благодаря выверенной и сбалансированной внешней политике Казахстан успешно отстаивает свои национальные интересы, укрепляет авторитет на мировой арене", – говорит президент.

Но перед нами стоят более масштабные задачи. Несмотря на беспрецедентные вызовы неспокойного времени, мы строим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей для всех граждан. Проводимые реформы в политике, экономике, социальной сфере нацелены на обеспечение процветания Отечества и повышение благосостояния народа.

Укореняя в обществе принцип "Закон и Порядок", идеологию "Таза Қазақстан", ценности патриотизма и солидарности, трудолюбия и ответственности, культ знаний и профессионализма, мы становимся зрелой нацией, уверенно смотрящей в будущее.

"У каждого поколения своя миссия. Наш общий долг – следуя заветам предков, всесторонне укреплять нашу священную Независимость, превратить Казахстан в развитое, прогрессивное, справедливое государство. Убежден, благодаря усердному труду, взаимной поддержке и, главное, единству мы успешно реализуем все намеченные планы и покорим новые вершины. Будущее нашей Родины – в руках каждого из нас! Пусть всегда высоко реет небесно-голубое знамя Казахстана!" – обратился к казахстанцам президент.

Он пожелал всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений.

Ранее президент Казахстана высказался о 35-летии Декларации о государственном суверенитете.

Аксинья Титова
