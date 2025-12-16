16 декабря президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает Акорда. Со слов президента, этот праздник имеет особое значение для нашего народа, который сделал добровольный и окончательный выбор в пользу суверенного пути развития Казахстана.

"Независимость превыше всего! Твердо следовать этому принципу – наша историческая ответственность перед прошлыми и будущими поколениями". Касым-Жомарт Токаев

Благодаря единству, взаимной поддержке и созидательному труду граждан, стабильности и согласию в обществе Казахстан достиг заметных успехов в деле укрепления Независимости. Весь мир вокруг стремительно меняется, вступая в новую историческую эпоху, наполненную сложными вызовами, но и новыми возможностями.

В этих условиях мы, будучи молодой и прогрессивной нацией, должны с оптимизмом и надеждой смотреть вперед, сплотиться и трудиться, чтобы усилить конкурентоспособность и авторитет нашей страны на глобальной арене, превратить Казахстан в процветающее государство.

"Уверен, реализуемые ныне масштабные реформы приведут нас к успеху. Неуклонно придерживаясь стратегического курса на всестороннюю модернизацию, мы построим Справедливый, Сильный, Чистый, Безопасный Казахстан. Желаю всем вам счастья, благополучия и успехов! Пусть будет вечной наша священная Независимость!" – говорится в поздравлении.

Ко Дню Независимости телебашня Алматы засияла в новом свете.