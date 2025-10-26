Президент Казахстана Касы-Жомарт Токаев поздравил Кэтрин Коннолли с избранием на пост президента Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Уверен, что под вашим руководством Ирландия продолжит свое динамичное развитие. Астану и Дублин связывают долгосрочные партнерские отношения, основанные на узах крепкой дружбы и взаимной поддержки. Выражаю готовность к тесному сотрудничеству с вами в целях дальнейшего укрепления связей и расширения потенциала взаимодействия во благо народов двух стран", – говорится в телеграмме.

Ранее Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия – США в Вашингтоне 6 ноября.