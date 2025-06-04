#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
511.67
582.38
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
511.67
582.38
6.53
События

Токаев поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на пост президента Кореи

Ли Чжэ Мён, Токаев, Корея, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 21:26 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 4 июня поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на пост президента Республики Корея, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подтвердил готовность прилагать усилия для активизации расширенного стратегического партнерства между двумя странами и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному корейскому народу – благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее избрали нового президента. Новым президентом Южной Кореи стал кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён. Он набрал 49,42% голосов. Его соперник – консервативный кандидат Ким Мун Су – набрал 41,15% голосов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Проект "Сарытоган" включен в список стратегических инициатив Европейского союза
События
19:23, Сегодня
Проект "Сарытоган" включен в список стратегических инициатив Европейского союза
В Костанайской области масштабно отметили день Государственных символов
События
19:16, Сегодня
В Костанайской области масштабно отметили день Государственных символов
Глава Минобороны вручил отличникам военных вузов и колледжей погоны
События
18:56, Сегодня
Глава Минобороны вручил отличникам военных вузов и колледжей погоны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: