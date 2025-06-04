Токаев поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на пост президента Кореи
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 4 июня поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на пост президента Республики Корея, сообщает Zakon.kz.
Глава государства подтвердил готовность прилагать усилия для активизации расширенного стратегического партнерства между двумя странами и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному корейскому народу – благополучия и процветания.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее избрали нового президента. Новым президентом Южной Кореи стал кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён. Он набрал 49,42% голосов. Его соперник – консервативный кандидат Ким Мун Су – набрал 41,15% голосов.
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