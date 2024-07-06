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Токаев поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана

Токаев поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 21:53 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 6 июля поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, сообщает Zakon.kz.


"Глава государства направил телеграмму вновь избранному президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, в которой поздравил его с победой на выборах и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение светлого и благополучного будущего страны", – говорится в сообщении Акорды

Ранее сообщалось, что реформист Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране. Об этом стало известно после обработки 100% бюллетеней. Пезешкиан стал девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран. Президент в Иране – второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

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