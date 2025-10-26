Токаев направил письмо Трампу с благодарностью
Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия – США в Вашингтоне 6 ноября, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
"Глава государства считает данную инициативу американского лидера своевременной. Касым-Жомарт Токаев отметил, что разделяет основные цели внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа, в частности, отстаивание традиционных ценностей на основе принципов здравого смысла, а также стремление американского лидера защитить мир и безопасность", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что американские чиновники посетят Казахстан.
