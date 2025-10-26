#АЭС в Казахстане
Токаев направил письмо Трампу с благодарностью

Касым-Жомарт Токаев, Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 17:58 Фото: Руслан Жельдибай
Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия – США в Вашингтоне 6 ноября, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

"Глава государства считает данную инициативу американского лидера своевременной. Касым-Жомарт Токаев отметил, что разделяет основные цели внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа, в частности, отстаивание традиционных ценностей на основе принципов здравого смысла, а также стремление американского лидера защитить мир и безопасность", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американские чиновники посетят Казахстан.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
