В США глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Бельгии, сообщает Zakon. kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александр Стубб обсудили вопросы двусторонней и международной повестки, передает Акорда.

"Плодотворный политический диалог на высшем уровне играет важную роль в обеспечении положительных результатов в двусторонних отношениях", – подчеркнул Токаев.

Фото: Акорда

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что предстоящий визит финского лидера в Казахстан будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия двух стран.

"Особое внимание в ходе беседы было уделено обсуждению текущей геополитической ситуации в мире", – говорится в сообщении.

Также на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Королевства Бельгии Барта де Вевера. Глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение развитию долгосрочного сотрудничества с Бельгией – одним из важных партнеров в Европейском Союзе.

"Брюссель входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли приблизился к полумиллиарду долларов". Касым-Жомарт Токаев

Фото: Акорда

В ходе беседы был отмечен имеющийся потенциал для дальнейшего наращивания экономических отношений, особенно в сферах критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, искусственного интеллекта, финансов, туризма и образования.

"Барт де Вевер выразил благодарность за предоставленную возможность обсудить двустороннюю повестку и передал президенту Казахстана наилучшие пожелания короля Филиппа", – говорится в сообщении.

Часами ранее президенты Казахстана и Франции также "сверили часы" по актуальным геополитическим вопросам.