Политика

В Алматы построят арену падела международного уровня

Токаев, совещание, спорт, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 14:47 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации падела (FIP) Луиджи Карраро и председателя мирового профессионального тура Premier Padel Насcера Бен Ганима Аль-Хелаифи, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в ходе встречи обсуждались перспективы развития падела в Казахстане.

На сегодняшний день в стране сформировалось сообщество из более чем 1,5 тысячи игроков, созданы региональные федерации в 16 областях.

Президент подчеркнул, что государство уделяет большое внимание развитию массового спорта и созданию современной инфраструктуры.

Также отмечено, что в настоящее время в стране функционируют 17 кортов для игры в падел.

К тому же в 2027 году в Алматы планируется открытие спортивного комплекса ADD PADEL ARENA с 10 кортами международного стандарта.

Эта арена станет одной из самых современных в Центральной Азии и позволит проводить турниры уровня Premier Padel.

Кроме того, глава государства остановился на вопросах развития футбола, напомнив о начатых в стране преобразованиях, связанных с приватизацией футбольных клубов и формированием конкурентной среды.

"Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нассeра Аль-Хелаифи как члена Исполкома УЕФА и акционера клуба "Пари Сен-Жермен" за вклад в продвижение футбола", – говорится в официальном сообщении.

В завершение встречи глава государства выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества Казахстана с Международной федерацией падела будет способствовать развитию и популяризации этого вида спорта в Казахстане.

Падел – спортивная игра, которая очень похожа на теннис. Падел-корт, как правило, на 25-30% меньше по площади, чем стандартный теннисный корт. Вместо использования больших теннисных ракеток в паделе игроки используют меньшие и более компактные падел-ракетки. Игра в падел включает в себя удары мяча между игроками, а также удары мяча в стены, который отскакивает обратно на падел-корт. Это позволяет игрокам создавать стратегии и использовать стены в своих тактических действиях.

Немного ранее Токаев принял первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и вручил ему орден.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
