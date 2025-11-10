В Алматы построят арену падела международного уровня
По данным Акорды, в ходе встречи обсуждались перспективы развития падела в Казахстане.
На сегодняшний день в стране сформировалось сообщество из более чем 1,5 тысячи игроков, созданы региональные федерации в 16 областях.
Президент подчеркнул, что государство уделяет большое внимание развитию массового спорта и созданию современной инфраструктуры.
Также отмечено, что в настоящее время в стране функционируют 17 кортов для игры в падел.
К тому же в 2027 году в Алматы планируется открытие спортивного комплекса ADD PADEL ARENA с 10 кортами международного стандарта.
Эта арена станет одной из самых современных в Центральной Азии и позволит проводить турниры уровня Premier Padel.
Кроме того, глава государства остановился на вопросах развития футбола, напомнив о начатых в стране преобразованиях, связанных с приватизацией футбольных клубов и формированием конкурентной среды.
"Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нассeра Аль-Хелаифи как члена Исполкома УЕФА и акционера клуба "Пари Сен-Жермен" за вклад в продвижение футбола", – говорится в официальном сообщении.
В завершение встречи глава государства выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества Казахстана с Международной федерацией падела будет способствовать развитию и популяризации этого вида спорта в Казахстане.
Падел – спортивная игра, которая очень похожа на теннис. Падел-корт, как правило, на 25-30% меньше по площади, чем стандартный теннисный корт. Вместо использования больших теннисных ракеток в паделе игроки используют меньшие и более компактные падел-ракетки. Игра в падел включает в себя удары мяча между игроками, а также удары мяча в стены, который отскакивает обратно на падел-корт. Это позволяет игрокам создавать стратегии и использовать стены в своих тактических действиях.
Немного ранее Токаев принял первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и вручил ему орден.