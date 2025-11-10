#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Политика

Касым-Жомарт Токаев принял первого зампреда правительства России и вручил ему орден

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 12:28 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 ноября 2025 года Акорда, на встрече рассмотрели ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества в контексте повестки предстоящего государственного визита главы государства в Москву.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность предстоящего визита и выразил уверенность в том, что переговоры будут успешными. Глава государства обратил внимание на активную и скоординированную работу правительств двух стран, благодаря которой Россия неизменно остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана", – говорится в сообщении.

Токаев также напомнил о достигнутой с президентом Владимиром Путиным договоренности довести в ближайшей перспективе объем товарооборота до 30 млрд долларов.

"По словам главы нашего государства, Россия является одним из лидеров по темпам и объемам инвестиций в экономику Казахстана. В 2024 году их общий объем достиг 4 млрд долларов".Акорда

Президент отметил продуктивную деятельность крупных российских компаний в Казахстане, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия.

В свою очередь Денис Мантуров выразил признательность за теплый прием и подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия.

Он отметил, что между странами уже создана прочная основа для развития совместных проектов, выразив уверенность в их успешной реализации.

Отметим, что во время встречи глава государства наградил Дениса Мантурова орденом "Достық" I степени за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 12:28

Фото: akorda.kz

Визит Касым-Жомарта Токаева в Россию намечен на 12 ноября текущего года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев завершил визит в Россию
01:32, 27 декабря 2023
Касым-Жомарт Токаев завершил визит в Россию
Касым-Жомарт Токаев принял делегацию ООН
11:46, 09 июня 2023
Касым-Жомарт Токаев принял делегацию ООН
Касым-Жомарт Токаев принял Аиду Балаеву
12:47, 26 октября 2023
Касым-Жомарт Токаев принял Аиду Балаеву
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: