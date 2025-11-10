Касым-Жомарт Токаев принял первого зампреда правительства России и вручил ему орден

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 ноября 2025 года Акорда, на встрече рассмотрели ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества в контексте повестки предстоящего государственного визита главы государства в Москву.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность предстоящего визита и выразил уверенность в том, что переговоры будут успешными. Глава государства обратил внимание на активную и скоординированную работу правительств двух стран, благодаря которой Россия неизменно остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана", – говорится в сообщении.

Токаев также напомнил о достигнутой с президентом Владимиром Путиным договоренности довести в ближайшей перспективе объем товарооборота до 30 млрд долларов.

"По словам главы нашего государства, Россия является одним из лидеров по темпам и объемам инвестиций в экономику Казахстана. В 2024 году их общий объем достиг 4 млрд долларов". Акорда

Президент отметил продуктивную деятельность крупных российских компаний в Казахстане, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия.

В свою очередь Денис Мантуров выразил признательность за теплый прием и подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия.

Он отметил, что между странами уже создана прочная основа для развития совместных проектов, выразив уверенность в их успешной реализации.

Отметим, что во время встречи глава государства наградил Дениса Мантурова орденом "Достық" I степени за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

Фото: akorda.kz

Визит Касым-Жомарта Токаева в Россию намечен на 12 ноября текущего года.