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События

Токаев принял президента Международной федерации тяжелой атлетики

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 18:19 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммеда Джалуда Аль-Шаммари и президента Азиатской федерации тяжелой атлетики Мохамеда Юсефа Аль-Ману, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя гостей, президент выразил им признательность за вклад в укрепление сотрудничества и развитие тяжелой атлетики в Казахстане.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, этот вид спорта имеет важное значение для нашей страны. Более 20 тысяч казахстанцев систематически занимаются тяжелой атлетикой.

Глава государства отметил важность поддержания тесных и плодотворных связей с обеими федерациями для дальнейшего продвижения этого спорта в Казахстане.

В свою очередь Мохамед Юсеф Аль-Мана поблагодарил президента за теплый прием и отметил высокий уровень казахстанской школы тяжелой атлетики. По его словам, в Астане и Алматы имеются все необходимые условия для создания регионального тяжелоатлетического хаба для стран Центральной Азии.

Фото: Акорда

Мохаммед Джалуд Аль-Шаммари, напомнив об успешном выступлении казахстанских спортсменов на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Бахрейне, сообщил, что Казахстан рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов на проведение лицензионного отборочного турнира к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

В завершение глава государства вручил Мохаммеду Джалуду Аль-Шаммари и Мохамеду Юсефу Аль-Мане ордена "Достық" ІІ степени за вклад в развитие тяжелой атлетики.

Ранее Токаев принял главу Антикора и дал ряд поручений.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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