Стали известны основные договоренности Токаева и Путина

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал Россию важнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Акорда приводит основные цифры:

По итогам 2024 года товарооборот составил порядка 28 млрд долларов. За 8 месяцев текущего года превысил 17 млрд долларов.

Задача – довести уровень двусторонней торговли до 30 млрд долларов.

Накопленный объем прямых инвестиций из России в экономику Казахстана превысил 27 млрд долларов.

Россия в 2024 году стала крупнейшим инвестором Казахстана, нарастив капиталовложения до рекордных 4 млрд долларов.

Казахстанские инвестиции в Россию также растут, их объем в совокупности за 15 лет достиг порядка 9 млрд долларов.

В нашей стране работают свыше 20 тыс. компаний с российским участием – почти половина всех предприятий с иностранным капиталом.

Реализуются 175 крупных совместных проектов.

Стороны договорились и далее поддерживать высокий уровень деловых контактов и создавать все необходимые условия для ведения бизнеса.

С этой целью принята Комплексная программа экономического сотрудничества до 2030 года.

Кроме того, сообщается, что президенты обсудили транзитно-транспортную сферу. В частности, договорились последовательно расширять возможности транспортных коридоров Север – Юг, ТМТМ, железнодорожной линии Аягоз – Бахты, Достык – Мойынты и ряда других проектов.

Они также подчеркнули важность улучшения трансграничной логистической инфраструктуры, совершенствования работы пунктов пропуска на границе.

Как уточняется, главы государств намерены продолжить взаимодействие для продвижения перспективной инициативы "Трансалтайский диалог".

"Данный формат призван стать эффективной площадкой для расширения сотрудничества между Казахстаном, Россией, Китаем и Монголией в духе добрососедства и взаимной выгоды", – говорится в сообщении.

О чем еще договорились президенты

Энергетика

За последние годы в данном направлении достигнут значительный прогресс.

Особо отмечена плодотворная работа с компанией "Росатом", в том числе по проекту строительства первой АЭС в нашей стране.

Стороны условились укреплять партнерство в сфере добычи, транспортировки и поставок нефти, нефтепродуктов, угля, электроэнергии.

Детально обсуждены перспективы газового сотрудничества, в частности газоснабжение приграничных с Россией регионов Казахстана, а также транзит в третьи страны.

Новые инновационные точки роста

Ряд подписанных в рамках визита документов позволит нашим странам значительно продвинуться в вопросах освоения космоса, атомной энергетики, развития особых экономических зон и креативных индустрий.

Широкие возможности открываются в IT-секторе, где у Казахстана накоплен успешный опыт.

Культурно-гуманитарная сфера

Неуклонно растет количество проводимых мероприятий – гастролей, выставок, концертов и спортивных состязаний.

Недавно в Москве с успехом прошли Дни культуры Казахстана в России.

Ранее Якутск и Казань принимали казахстанских деятелей искусств в рамках Дней культуры.

В мае текущего года в Астане была открыта Аллея Вечной дружбы Казахстана и России, а вчера в Москве – Сквер казахстанско-российской дружбы.

Одной из московских улиц присвоено имя Шокана Уалиханова.

Запланировано открытие в Москве Казахского информационно-культурного центра.

Образование и спорт

В Казахстане успешно функционируют девять филиалов ведущих российских вузов.

В текущем году были открыты филиал МГИМО в Астане и филиал КазНУ имени аль-Фараби в Омске.

Прорабатывается также вопрос открытия в нашей стране представительства российского медицинского вуза.

Реализуются совместные проекты строительства школ с учетом образовательных стандартов обеих стран.

В Алматы при спонсорской поддержке будет построено здание филиала известной российской школы "Сириус".

В Казахстане уделяют должное внимание продвижению русской культуры и языка. Свою лепту в это важное дело призвана внести созданная по инициативе нашей страны Международная организация по русскому языку.

Ранее Токаев прокомментировал подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.