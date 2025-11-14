Казахстан имеет все ресурсы для развития сельского хозяйства: Токаев призвал использовать их эффективно

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 14 ноября 2025 года, выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Глава государства выразил благодарность работникам сельского хозяйства за их нелегкий труд.

"Прежде всего, хотел бы поздравить всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Это день, когда чествуют настоящих людей труда. Фермеры, животноводы, крестьяне вносят весомый вклад в развитие и процветание нашей страны. Выражаю вам искреннюю благодарность за нелегкий труд". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, сельское хозяйство всегда находится в центре внимания государства.

"Как президент я придаю особое значение динамичному развитию этой отрасли. Недаром в народе говорят: "Егін ексе – ел тоқ" ("Богатый урожай – залог благополучия"). В прошлом году мы собрали хороший урожай и достигли рекордных показателей за последнее десятилетие. В этом году успешно завершились осенние полевые работы. Нашими аграриями собрано 27 млн тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны. Самого высокого показателя добилась Акмолинская область (7,5 млн тонн). Как вы знаете, в сентябре я лично посетил регион, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании". Касым-Жомарт Токаев

Далее президент уточнил, что сегодня 37% населения страны, то есть 7,5 млн человек, проживают в сельской местности.

"С селом связаны истоки нашего народа, его духовные корни. Так было прежде, так будет и впредь. В конечном счете, прогресс сельского хозяйства – это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны. В последние годы в отрасли проводятся масштабные реформы. Обеспечена стабильность основных показателей. За десять месяцев этого года рост экономики составил 6,4%". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства уточнил, что динамично развивается и сельское хозяйство.

"С начала года инвестиции в основной капитал АПК увеличились более чем на 20%, достигнув 790 млрд тенге. Производительность труда за три года выросла на 37,3%. Казахстан занимает 32-е место в глобальном рейтинге продовольственной безопасности (Global Food Security Index). Это хороший показатель, однако он не означает, что можно сидеть сложа руки и почивать на лаврах. Скажем откровенно, мы все еще не в полной мере используем огромный потенциал сельского хозяйства. Казахстан занимает 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место – по площади посевных угодий. Иными словами, у нас есть все необходимые ресурсы, нужно лишь использовать их эффективно". Касым-Жомарт Токаев

Продолжая, Токаев подчеркнул, что за последние десять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза – с 3,3 трлн до 8,3 трлн тенге.

До 2030 года мы должны еще раз удвоить этот показатель. Это вполне посильная для нас задача. Принят Национальный план развития, в котором четко определены наши цели и задачи. Теперь самое главное – качественная работа и достижение конкретных результатов". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства остановился на актуальных вопросах развития сельского хозяйства.

"Ранее мы проводили системную работу по развитию земледелия и добились хороших результатов. Теперь следует признать приоритетным направлением животноводство. Наши обширные степи позволяют пасти скот круглый год, и эту возможность нужно использовать правильно. Разумеется, выпас и разведение скота, увеличение его численности – дело непростое, требующее серьезного труда. Государство оказывает необходимую поддержку. В настоящее время действуют конкретные механизмы финансирования: предусмотрены субсидии на водоснабжение пастбищ, строительство откормочных площадок и получение племенного скота. Только в прошлом году на эти цели было выделено более 60 млрд тенге. Кроме того, предприниматели, желающие расширить свое хозяйство, также могут получить льготные кредиты". Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что в Послании было поручено разработать План поддержки агробизнеса в сфере животноводства.

"Цель – увеличить поголовье скота, чтобы гарантировать статус Казахстана как крупного поставщика мяса на международные рынки. Для достижения этой цели нужно создать стабильные, надежные условия для развития животноводства. Следует продолжить внедрение системы производственного цикла в мясном скотоводстве с упором на рациональное и ротационное использование пастбищ. Необходимо признать, что ситуация в ветеринарной сфере оставляет желать лучшего. Прежде всего, эту отрасль следует обеспечить необходимой материально-технической базой. Важно улучшить условия труда ветеринарных врачей и рассмотреть меры по стимулированию их деятельности. Необходимо продолжить эффективную работу по развитию инфраструктуры ветеринарной отрасли". Касым-Жомарт Токаев

Также во время мероприятия Токаев высказался о сельскохозяйственных земельных участках, возвращенных государству.

