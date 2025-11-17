Расцвела ли Астана при Касымбеке, рассказал экс-аким Алтай Кульгинов

Посол Казахстана в Эстонии Алтай Кульгинов, ранее занимавший пост акима Астаны, 17 ноября 2025 года в кулуарах Акорды высказался о развитии столицы после своего перехода на другую должность, передает корреспондент Zakon.kz.

Кульгинов отметил, что Астана заметно преобразилась: стала чище, красивее, город развивается, а население растет. По его словам, это свидетельствует о том, что акимат и правительство работают ради процветания столицы и региона.

Также журналисты поинтересовались, как бывший аким города оценивает проект LRT.

"Оценивать проект будут жители. В свое время я тоже работал над этим проектом 3,5 года. LRT, как видите, уже почти завершен. Скоро, надеюсь, жители смогут ездить и пользоваться им как общественным транспортом, и это тоже отчасти разгрузит заторы на дорогах", – дополнил он.

Отвечая на вопрос журналистов о критике президента в период его работы акимом, Алтай Кульгинов отметил, что замечания в адрес города всегда были и будут.



"Это вполне естественно: президент лично контролирует развитие столицы, и это закономерно, ведь речь идет о главном городе страны, о ее ключевых воротах. Если взглянуть на историю, президент всегда уделял особое внимание Астане. Критика – нормальное явление, потому что она служит толчком к развитию и дает поддержку. Правительство также оказывает содействие. Это обычные рабочие процессы", – озвучил Кульгинов.

Помимо этого, он высказался и о своей новой должности, отметив, что гордится доверием государства, позволившим ему работать послом, и не считает это "политической ссылкой".

27 марта 2024 бывший аким Астаны Алтай Кульгинов получил новую должность. Он стал послом Казахстана в Эстонии.

