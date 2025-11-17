Будут ли в Казахстане вечерние блэкауты, рассказали в Минэнерго

Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды 17 ноября 2025 года ответил, грозит ли Казахстану дефицит электроэнергии, как в Кыргызстане, где после 22:00 отключают свет, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, Казахстану такая ситуация не грозит. "В целом, если смотреть шире, Казахстан по выработке электроэнергии – профицитная страна. Но важно понимать: мы профицитные в дневные часы, а утром и вечером – в часы пик – страна становится дефицитной. Поэтому мы импортируем электроэнергию из соседних стран – Узбекистана и России. Летом также бывает часть кыргызской электроэнергии", – заявил Ерлан Аккенженов. Он рассказал, что в год мы потребляем 119 млрд кВт/ч, а вырабатываем 117 млрд, а эти недостающие 2 млрд кВт/ч и составляют годовой дефицит в часы пикового потребления. В Алматы утром 17 ноября произошло массовое отключение света из-за аварии.

