Общество

Будут ли в Казахстане вечерние блэкауты, рассказали в Минэнерго

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 16:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды 17 ноября 2025 года ответил, грозит ли Казахстану дефицит электроэнергии, как в Кыргызстане, где после 22:00 отключают свет, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, Казахстану такая ситуация не грозит.

"В целом, если смотреть шире, Казахстан по выработке электроэнергии – профицитная страна. Но важно понимать: мы профицитные в дневные часы, а утром и вечером – в часы пик – страна становится дефицитной. Поэтому мы импортируем электроэнергию из соседних стран – Узбекистана и России. Летом также бывает часть кыргызской электроэнергии", – заявил Ерлан Аккенженов.

Он рассказал, что в год мы потребляем 119 млрд кВт/ч, а вырабатываем 117 млрд, а эти недостающие 2 млрд кВт/ч и составляют годовой дефицит в часы пикового потребления.

В Алматы утром 17 ноября произошло массовое отключение света из-за аварии.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
