Политика

Токаев поблагодарил Мирзиёева за теплый прием и назвал визит в Узбекистан историческим

Касым-Жомарт Токаев, Шаукат Мирзиёев , фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 21:34 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 ноября выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за теплое гостеприимство, оказанное делегации Казахстана в ходе его государственного визита в Республику Узбекистан 14-16 ноября, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Акорде, в письме отмечено историческое значение данного визита, придавшего мощный импульс укреплению стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Узбекистана.

Президент также дал высокую оценку организации VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

По его словам, содержательные дискуссии по всему спектру регионального взаимодействия, принятые важные решения и документы, а также присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника придали форуму статус события, имеющего стратегическое значение.

Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Эстонии провели переговоры в расширенном составе. В ходе беседы главы государств обсудили приоритетные направления экономического взаимодействия.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
