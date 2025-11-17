Токаев поблагодарил Мирзиёева за теплый прием и назвал визит в Узбекистан историческим

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 ноября выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за теплое гостеприимство, оказанное делегации Казахстана в ходе его государственного визита в Республику Узбекистан 14-16 ноября, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Акорде, в письме отмечено историческое значение данного визита, придавшего мощный импульс укреплению стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Узбекистана.



Президент также дал высокую оценку организации VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

По его словам, содержательные дискуссии по всему спектру регионального взаимодействия, принятые важные решения и документы, а также присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника придали форуму статус события, имеющего стратегическое значение.

