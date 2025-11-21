#АЭС в Казахстане
События

Как Никола Пашиняна встретили в Акорде

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:33 Фото: akorda.kz
21 ноября 2025 года в Акорде прошла церемония встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

На церемонии встречи были исполнены национальные гимны.

встреча премьера Армении в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:33

Фото: akorda.kz

Cтороны представили друг другу членов официальных делегаций.

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:33

Фото: akorda.kz

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер Армении Никол Пашинян, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:33

Фото: akorda.kz

Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану вчера, 20 ноября 2025 года. В аэропорту его встретил премьер-министр Олжас Бектенов. Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении.

Утром 21 ноября премьер-министр Армении в Instagram опубликовал видео на фоне заснеженной Астаны, показав традиционное сердечко.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
