Как Никола Пашиняна встретили в Акорде
Фото: akorda.kz
21 ноября 2025 года в Акорде прошла церемония встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.
На церемонии встречи были исполнены национальные гимны.
Фото: akorda.kz
Cтороны представили друг другу членов официальных делегаций.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану вчера, 20 ноября 2025 года. В аэропорту его встретил премьер-министр Олжас Бектенов. Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении.
Утром 21 ноября премьер-министр Армении в Instagram опубликовал видео на фоне заснеженной Астаны, показав традиционное сердечко.
