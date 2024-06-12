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Назад не вернемся – Никол Пашинян об участии в ОДКБ

премьер Армении, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 18:28 Фото: primeminister.am
12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, но сроки выхода пока не определены, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, пишет ТАСС, что члены ОДКБ планировали войну против Армении совместно с Азербайджаном.

"У нас все хорошо, мы решим, когда уйдем. Как вы думаете, какой следующий шаг, можем ли мы вернуться назад? Не беспокойтесь", – ответил Пашинян на вопрос депутата, почему тогда Армения не откажется от участия в организации.

Помимо Армении, в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова. Были обсуждены вопросы реализации ключевых задач организации в период председательства Казахстана.

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