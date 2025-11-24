#АЭС в Казахстане
Политика

Карин: За 7 лет количество ходатайств о выходе из казахстанского гражданства снизилось в 25 раз

Ерлан Карин, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 17:33 Фото: akorda.kz
Под председательством государственного советника Казахстана Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при главе государства, сообщает Zakon.kz.

На заседании рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него.

В ходе заседания государственный советник вновь подчеркнул, что тенденция к сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, сохраняется на протяжении последних лет.

Так, за последние 7 лет количество ходатайств о выходе из казахстанского гражданства снизилось в 25 раз.

В 2019 году было зафиксировано 1,7 тысячи ходатайств о выходе из гражданства, в 2020 году – 944, в 2021 году – 123, в 2022 году – 114, в 2023 году – 107, в 2024 году – 77, а в текущем году – 68 случаев.

Фото: akorda.kz

Данные факты свидетельствуют об укреплении авторитета института казахстанского гражданства. Уверенность граждан в будущем страны вызвана в первую очередь их доверием социально-экономическому и политическому курсу и реформам главы государства.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
