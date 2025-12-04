#Казахстан в сравнении
Право

Токаев подписал поправки по вопросам культуры, образования и семьи

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 16:06 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля", сообщает Zakon.kz.

В частности, законом внесены поправки в Земельный, Бюджетный, Предпринимательский кодексы, кодексы "О браке (супружестве) и семье", "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О языках в Республике Казахстан", "О правах ребенка в Республике Казахстан", "О культуре", "Об образовании" и "О статусе педагога".

Первым блоком поправок усилены правовые механизмы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Приоритетное право на усыновление ребенка и установление опеки или попечительства над несовершеннолетними предоставлено родственникам ребенка, а при их отсутствии – лицам, состоящим в зарегистрированном браке.

Вторым блоком поправок порядок госконтроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, в области защиты прав ребенка в отношении субъектов (объектов), финансируемых из госбюджета на питание, проживание, медпомощь, образование, воспитание, оздоровление детей, отнесен к сфере регулирования Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Закона "О правах ребенка в Республике Казахстан" с исключением соответствующих норм из Предпринимательского кодекса.

Третьим блоком поправок решаются отдельные вопросы в сфере образования.

Кроме того, вводится ранжирование организаций технического и профессионального, послесреднего образования на основе методики оценки рейтинговых показателей достижений деятельности таких организаций и правил их ранжирования, утверждаемых Министерством просвещения, а также ранжирование организаций высшего и (или) послевузовского образования на основе методики оценки и правил, утверждаемых Министерством науки и высшего образования.

Четвертый блок поправок направлен на решение ряда вопросов в области культуры.

Так, установлены запрет на использование фонограмм во время проведения концертов (кроме телевизионных записей и мест, специально неприспособленных и непредназначенных для проведения концертов), а также обязанность указывать имя автора (авторов) при любом публичном использовании в масс-медиа или на онлайн-платформах произведений, являющихся объектами авторского права.

К компетенции местных исполнительных органов отнесено принятие мер по развитию и сохранению библиотечного фонда.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
Последние
Популярные
