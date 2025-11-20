На какой стадии работа над парламентской реформой, доложили Токаеву

20 ноября 2025 года глава государства принял государственного советника – руководителя Рабочей группы по парламентской реформе, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Ерлан Карин сообщил, что со дня запуска специального раздела "Парламентская реформа" на государственной платформе e-Otinish и сервисе Egov в течение месяца получено около 300 предложений от граждан и общественных деятелей по данному вопросу.

"Наряду с этим свои предложения направили шесть политических партий: Amanat, "Ауыл", "Акжол", Respublica, Народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия. В них обозначены возможные механизмы функционирования однопалатного Парламента и полномочий парламентских партий. Также свои экспертные рекомендации внесли члены Рабочей группы по парламентской реформе", – указано в сообщении Акорды.

В настоящее время ведется анализ и обобщение поступивших предложений.

На 2 декабря 2025 года запланировано проведение второго заседания Рабочей группы, на котором будут детально рассмотрены предложения по отдельным направлениям.

"Глава государства еще раз подчеркнул важность и значимость предстоящей парламентской реформы, которая станет новым этапом политических преобразований в стране". Акорда

Касым-Жомарт Токаев поручил всесторонне рассмотреть все поступившие инициативы и на их основе выработать конкретные рекомендации по модернизации парламентской системы.

8 сентября 2025 года в рамках Послания народу Касым-Жомарт Токаев предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным и упразднить Сенат. Эта реформа высшей представительной власти, по его словам, станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти. 14 октября прошло первое заседание Рабочей группы по парламентской реформе. 15 октября 2025 года Ерлан Карин рассказал, что в Казахстане запущен онлайн-сбор предложений по парламентской реформе.