11 декабря 2025 года после переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан выступили с совместным заявлением, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент в своем выступлении подчеркнул, что Иран, пользующийся высоким авторитетом на международной арене, является надежным партнером Казахстана на Ближнем Востоке.

"Наши братские народы связывают общая история, схожие традиции и культура. У меня есть ряд исторических данных. Например, Великий Шелковый путь проходил через территории современного Казахстана и Ирана. Великий Шелковый путь способствовал распространению технологий, религии, а также углублению культурно-духовных отношений. В иранских архивах сохранились записи о Казахском ханстве и о том, что казахи являются храбрым народом. Были установлены тесные отношения между ханом Тауке и шахом Султаном Хусейном. Сохранились исторические сведения о том, что представители посольств встречались в Москве, а иранский посол посетил Казахскую степь. Хан Абулхаир направил посла к Надир-шаху, выразив намерение развивать связи. Тайказан в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане был изготовлен в мастерской иранского мастера Абдул-Азиза Шарафуддина Тебризи", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в казахском языке много персидских слов. Ученые считают, что доля персидских слов в нашем словарном запасе составляет 4%. Среди них такие слова, как астана (столица), пайда (польза), көрпе (одеяло), дәурен (эпоха), дәрі (лекарство), дәрумен (витамин), аула (двор), ораза (пост) и другие.

"Сегодня в городах Горган, Бендер-Туркмен и Гомбеде-Кавус провинции Голестан на севере Ирана проживает более 5 тысяч казахов. Поэма "Шахнаме" Фирдоуси и ее герои близки и народам Турана. Великий казахский поэт Абай был знаком с произведениями персидских поэтов, таких как Фирдоуси, Хафиз, Саади. В копиях древних рукописей, привезенных иранской делегацией, содержатся сведения об истории и культуре Казахстана XVIII века. В 27 представленных рукописях содержится анализ социально-экономического положения Казахского ханства, его отношений с соседними странами, региональной конкуренции, политико-экономической ситуации в Туркестане, а также действий Российской империи в отношении казахских регионов и ханств. Также речь идет о разведке месторождений и добыче угля, железа, меди, свинца и бирюзы в Казахской степи. Это очень интересные данные. Большое спасибо, г-н президент", – продолжил глава государства.

Он отметил, что иранский народ по праву считается законным наследником великой древней цивилизации.

"Ваша страна соединяет Ближний Восток и Евразию. В последние годы Иран демонстрирует впечатляющий рост социально-экономического и научно-технического потенциала. Убежден, что эти достижения стали возможны благодаря вашему упорному труду и взвешенной политике руководства Ирана. Казахстан искренне разделяет успехи Ирана и желает ему светлого будущего. Наша общая цель – укрепление единства двух народов и приумножение совместных достижений. Безусловно, в нынешнее непростое время консолидация усилий приобретает большое значение", – заявил он.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что визит Масуда Пезешкиана придаст мощный импульс для вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень.

"Сегодня мы провели весьма продуктивные переговоры как в узком, так и в расширенном составах, всесторонне обсудили приоритетные направления нашего взаимодействия. Стороны подписали ряд важных межправительственных документов. Иран является одним из важных партнеров Казахстана в торгово-экономической сфере. В этой связи мы уделили особое внимание вопросам увеличения взаимного товарооборота. За последние десять месяцев объем торговли вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Мы нацелены на дальнейшее наращивание этого показателя, для этого имеются все необходимые возможности. Инвестиции являются залогом долгосрочного сотрудничества", – продолжил глава государства.

Сегодня в Казахстане, по его словам, успешно действуют около 700 иранских компаний, преимущественно в таких отраслях, как промышленность, инфраструктура и сельское хозяйство. Деловое сообщество Казахстана также активно инвестирует в экономику Ирана, реализуя проекты в горнодобывающей промышленности, транспортно-логистической сфере и производстве продуктов питания.

"Казахстан, будучи надежным партнером, неизменно готов оказывать поддержку иностранным инвесторам и создавать для них благоприятные условия. В этой связи приглашаем иранские компании к участию в крупных долгосрочных проектах", – добавил президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, имеется значительный потенциал для укрепления связей в транспортно-логистической сфере.

"Мы должны эффективно использовать стратегически выгодное расположение наших стран. На сегодняшний день через Казахстан проходит около 85% сухопутных грузоперевозок между Европой и Китаем. В связи с этим особое значение приобретает развитие транспортного коридора Север – Юг и железнодорожного маршрута Казахстан – Туркменистан – Иран. Это важный проект, отвечающий интересам обеих сторон. Казахстан начал работу по модернизации железных дорог, строительству транспортных магистралей и активизации судоходства на Каспийском море. Мы пригласили иранских инвесторов присоединиться к этим инициативам и готовы подготовить специальные предложения и предоставить льготы для заинтересованных представителей частного сектора. Мы рассматриваем Иран как "ворота" для выхода в страны Юго-Восточной Азии и на Африканский континент. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность руководству Ирана за выделение Казахстану земельного участка в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе. Этот шаг, несомненно, еще больше укрепит наше взаимодействие", – подчеркнул президент Казахстана.

Глава государства полагает, что межрегиональные связи должны придать новый импульс сотрудничеству двух стран.

"В настоящее время установлены партнерские отношения между рядом областей Казахстана и провинций Ирана. Мы приветствуем предложение иранских предпринимателей о создании совместной Свободной экономической зоны на территории Мангистауской области. Уверен, что этот шаг позволит наладить производство готовой продукции из иранского сырья в Казахстане и обеспечить ее последующие поставки в страны региона", – сказал Токаев.

Президент обозначил сельское хозяйство как одну из важных сфер взаимодействия.

"Казахстан является поставщиком зерна и других злаковых культур на иранский рынок. В частности, в прошлом году было поставлено более 500 тысяч тонн ячменя. У нас есть возможности увеличить этот объем в несколько раз. Мы детально обсудили этот вопрос с г-ном Масудом Пезешкианом. Казахстан придает большое значение цифровизации сельского хозяйства и развитию перерабатывающей промышленности. В связи с этим мы договорились обмениваться опытом по вопросам эффективного использования водных ресурсов, внедрения новых технологий и применения современных методов управления сельскохозяйственными землями", – отметил глава нашего государства.

В ходе переговоров стороны особое внимание уделили вопросам развития информационных технологий. Достигнута договоренность стран о совместной работе по внедрению современных ІТ-решений и расширению научных исследований.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что укрепление культурно-гуманитарных связей продолжает оставаться золотым мостом в двусторонних отношениях.

"Наши почетные гости во главе с уважаемым г-ном Масудом Пезешкианом привезли с собой копии ряда древних рукописей, хранящихся в архивах Ирана. В них содержатся ценные материалы, касающиеся истории и культуры Казахстана XVIII века. Эти важные документы, несомненно, позволят нашим ученым более подробно изучить международные отношения Казахского ханства того периода. Я поручил министру культуры и информации Казахстана при содействии профильных учреждений Ирана организовать в нашей стране выставку древних рукописей. Мы также договорились с иранской стороной построить в нашей стране историко-культурный комплекс, посвященный наследию великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби", – заявил президент Казахстана.

Собеседники также обсудили возможности расширения взаимодействия в сфере образования и науки. В этой связи были рассмотрены возможности обмена опытом, достижениями, а также повышения квалификации казахских и иранских специалистов в области здравоохранения.

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал представителей СМИ об итогах обсуждения с Масудом Пезешкианом международной повестки.

"Стороны выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов, санкционного давления и торговых войн. Мы обсудили ситуацию, связанную со снижением уровня доверия к международным организациям. Наши страны пришли к общему мнению о необходимости укрепления роли Организации Объединенных Наций, строгого соблюдения ее Устава и резолюций, обеспечения верховенства международного права и приверженности принципам справедливости. Подчеркнута необходимость мирного разрешения всех конфликтов и споров путем дипломатических переговоров. Казахстан и Иран и в дальнейшем продолжат взаимодействовать в рамках международных организаций", – сказал президент Казахстана.

Президент Ирана выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Казахстан с визитом и за оказанное гостеприимство

"Иран придает особое значение добрососедским отношениям с регионом Центральной Азии. Казахстан – наш важный партнер в регионе и сосед, с которым мы граничим через Каспийское море. Мы обменялись мнениями с его превосходительством президентом Касым-Жомартом Токаевым по актуальным вопросам. Мы обсудили перспективы реализации совместных проектов во многих сферах, в том числе в сельском хозяйстве, производстве, горнодобывающей промышленности, транспорте и логистике, науке, культуре, новых технологиях. Думаю, что результаты переговоров мы увидим в ближайшем будущем. По международным вопросам позиции двух стран совпадают", – сказал Масуд Пезешкиан.

