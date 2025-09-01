Казахстан поддерживает ключевые цели ШОС – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств – членов ШОС, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении он поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за великолепную организацию саммита и теплый прием в богатом историей городе Тяньцзине.

"Поздравляю Вас, уважаемый господин Си Цзиньпин, с успешным председательством Китая в Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан высоко ценит последовательную политику Китая, направленную на укрепление безопасности и стабильности экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей в формате ШОС. Придаем важное значение сегодняшнему саммиту, проходящему в преддверии двух исторических юбилеев: 80-летия героической Победы Китая над японским милитаризмом и 80-летия великой Победы во Второй мировой войне", – сказал он.

Глава Казахстана отметил, что эти памятные даты должны служить вечным напоминанием всему человечеству о необходимости единения и солидарности во имя благополучной жизни людей на всех континентах, недопущения искажения исторической правды, воспитания юного поколения в духе патриотизма и приверженности истинным ценностям.

Он подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества по праву оценивается в мировом сообществе как эффективная, влиятельная, востребованная международная структура.

"Казахстан всецело поддерживает ключевые цели ШОС: равноправный многополярный миропорядок, безопасность и стабильность, невмешательство во внутренние дела государств и признание их права на суверенное развитие, справедливую международную торговлю и взаимовыгодное инвестиционное сотрудничество. Приоритетные задачи Организации служат благородной цели обеспечения благополучия, безопасности и устойчивого развития наших народов в новую технологическую эпоху", – сказал Токаев.

Президент Казахстана отметил, что наше государство, будучи твердо приверженным основополагающим принципам уставных документов ШОС, считает абсолютно актуальными совместные усилия в борьбе против "трех зол": терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма.

"Мы выступаем за дальнейшее укрепление "Шанхайского духа", ставшего олицетворением международной солидарности в интересах глобального мира и безопасности", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

1 сентября 2025 года в Китае начался саммит ШОС под девизом "Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии".

В Тяньцзинь прибыли лидеры более чем 20 стран, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди (он приехал на саммит впервые за семь лет) и президент Ирана Масуд Пезешкиан.