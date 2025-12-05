#Казахстан в сравнении
Политика

Телеграмму поздравления королю Таиланда направил президент Казахстана

президент РК Касым-Жомарт Токаев, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 17:00 Фото: akorda.kz
Глава государства направил телеграмму поздравления Королю Таиланда. Касым-Жомарт Токаев поздравил Маху Вачиралонгкорна с Национальным праздником Королевства Таиланд, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 декабря 2025 года проинформировали в Telegram-канале Акорды.

"Глава нашего государства подчеркнул, что отношения между Астаной и Бангкоком, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал. Президент также выразил уверенность в том, что многогранное межгосударственное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Ошибка в тексте: