Телеграмму поздравления королю Таиланда направил президент Казахстана

Глава государства направил телеграмму поздравления Королю Таиланда. Касым-Жомарт Токаев поздравил Маху Вачиралонгкорна с Национальным праздником Королевства Таиланд, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 декабря 2025 года проинформировали в Telegram-канале Акорды.

"Глава нашего государства подчеркнул, что отношения между Астаной и Бангкоком, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал. Президент также выразил уверенность в том, что многогранное межгосударственное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

