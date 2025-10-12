Токаев направил телеграмму королю Испании

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления королю Испании, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фелипе VI и его соотечественников с национальным праздником этой страны – Днем испанской нации.

"В своем поздравлении глава государства отметил последовательное укрепление двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания в различных сферах. Президент выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между Казахстаном и Испанией будет неизменно развиваться во благо народов двух стран", – говорится в сообщении Акорды от 12 октября 2025 года.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фелипе VI успехов в его благородных начинаниях, а дружественному испанскому народу – счастья и процветания.

