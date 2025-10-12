#АЭС в Казахстане
События

Токаев направил телеграмму королю Испании

Касым-Жомарт Токаев, Фелипе VI, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 09:00 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления королю Испании, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фелипе VI и его соотечественников с национальным праздником этой страны – Днем испанской нации.

"В своем поздравлении глава государства отметил последовательное укрепление двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания в различных сферах. Президент выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между Казахстаном и Испанией будет неизменно развиваться во благо народов двух стран", – говорится в сообщении Акорды от 12 октября 2025 года.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фелипе VI успехов в его благородных начинаниях, а дружественному испанскому народу – счастья и процветания.

11 октября Токаев дал несколько поручений по развитию Астаны.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Токаев отправил телеграмму королю Швеции
12:01, 06 июня 2024
Токаев отправил телеграмму королю Швеции
Токаев направил телеграмму соболезнования королю Испании в связи с наводнениями
18:30, 31 октября 2024
Токаев направил телеграмму соболезнования королю Испании в связи с наводнениями
Токаев направил телеграмму королю Малайзии
12:03, 31 августа 2024
Токаев направил телеграмму королю Малайзии
