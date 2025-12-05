#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев сообщил о решении учредить специальную награду – орден "Мейірім"

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 13:53 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана" заявил о своем решении учредить специальную награду – орден "Мейірім", сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, сегодняшняя церемония – знаменательный день для всего бизнес-сообщества нашей страны.

"Искренне поздравляю победителей конкурсов "Алтын сапа", "Парыз" и "Лучший товар Казахстана", которых мы вновь чествуем согласно сложившейся традиции. Успех каждого предпринимателя, присутствующего в этом зале, – это яркое свидетельство наших общих достижений. Вы производите качественную продукцию, внося огромный вклад в развитие отечественной экономики и повышение благосостояния граждан. Вы глубоко осознаете социальную ответственность и активно участвуете в благотворительных проектах. Считаю, что это благородное качество, присущее верным своему призванию предпринимателям и истинным патриотам".Касым-Жомарт Токаев

Государство, как уточнил президент, всегда готово оказывать поддержку бизнесу.

"С этого года 29 октября официально объявлен профессиональным праздником – Днем предпринимателей Казахстана. Мною учреждена специальная награда – орден "Мейірім", которого будут удостаиваться предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности. Полагаю, некоторые присутствующие здесь предприниматели уже в следующем году будут награждены этим высоким по статусу орденом. Это станет знаком особого уважения ко всем представителям бизнеса в нашей стране".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Токаев подчеркнул, что конкурентоспособный бизнес – это опора любого государства.

"Ожидается, что в этом году рост экономики Казахстана превысит 6%. Это является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов", – заключил президент.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
