Политика

Токаев: Алматы становится международным хабом сотрудничества при поддержке ООН

Фото: assembly.kz
Во время обращения к участникам специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной открытию Международного года добровольцев в целях устойчивого развития, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане волонтерство стало неотъемлемой частью общественной жизни.

Как пишет Акорда со ссылкой на главу государства, общенациональная акция "Таза Қазақстан" объединила тысячи граждан в целях восстановления природной среды и продвижения культуры экологической ответственности, что созвучно глобальным усилиям ООН в области устойчивого развития.

"В этом же духе мы приветствуем превращение города Алматы в международный хаб сотрудничества при поддержке Организации Объединенных Наций. Это стало возможным благодаря учреждению Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. В данном контексте открытие Субрегионального офиса Программы добровольцев ООН в Алматы отражает твердую приверженность Казахстана развитию гражданской активности и международного партнерства", – заявил Токаев.

Он отметил, что эти инициативы вновь подтверждают, что глобальные вызовы можно преодолеть только через коллективные действия и взаимное доверие.

"Мы приглашаем добровольцев всех стран присоединиться к инициативам Организации в сферах охраны окружающей среды, социальной интеграции и поддержки молодежи для обмена опытом и реализации совместных проектов. Казахстан выражает признательность Программе добровольцев ООН и призывает к укреплению партнерства в целях расширения возможностей, особенно для молодежи, женщин и жителей отдаленных регионов", – отметил глава государства.

Президент призвал в год 80-летия Организации Объединенных Наций "подтвердить всеобщую приверженность ценностям солидарности, сотрудничества и инвестициям в человеческий капитал во имя построения более справедливого, зеленого мира".

"Казахстан продолжит сотрудничать со всеми государствами – членами ООН и гражданским обществом в целях поддержки социально значимой волонтерской деятельности на протяжении всего этого знаменательного года и в последующий период", – сказал Токаев.

Ранее сообщалось, что Токаев обратился к участникам специальной сессии Генассамблеи ООН.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
