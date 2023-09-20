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Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия

Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что пришло время подумать об усовершенствовании системы глобальной продбезопасности, сообщает Zakon.kz

По словам главы государства, сейчас миру необходима открытая, прозрачная и инклюзивная многосторонняя торговая система, основанная на принципах и правилах ВТО.

"Нам также необходимо подумать об усовершенствовании системы глобальной продовольственной безопасности. В прошлом году почти 10% населения Земли столкнулось с проблемой голода. Следует активизировать добровольный обмен информацией о продовольственной безопасности, включая объемы производства, а также экспорта и импорта продовольственных товаров. Мы должны совместно обеспечить прозрачный мониторинг финансирования международным сообществом мер реагирования на продовольственные кризисы", - сказал Токаев.

Он заявил, что Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика.

"Казахстан уже является надежным звеном, через которое проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. Транскаспийский международный транспортный маршрут – так называемый "Средний коридор" – может значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом. Этот маршрут позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время, необходимое для транспортировки грузов морским путем", - подытожил Президент РК.

Ранее сообщалось, что Токаев участвовал в саммите глав государств "Центральная Азия – США", теперь он выступает на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он заявил, что голоса развивающихся стран в Совбезе ООН должны быть услышаны, он высоко оценил поддержку членов ООН в решении украинского кризиса, он выступил против актов сожжения Корана и т.д.

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