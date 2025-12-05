#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев обратился к участникам специальной сессии Генассамблеи ООН

Токаев обратился к Генассамблее ООН, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 20:29 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной открытию Международного года добровольцев в целях устойчивого развития, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Ваши превосходительства! Уважаемые делегаты! Для меня большая честь обратиться к этому уважаемому собранию по случаю открытия Международного года добровольцев в целях устойчивого развития. Это знаменательное событие отражает наше общее стремление укреплять роль добровольцев и усиливать их вклад в национальный и глобальный прогресс. Казахстан выдвинул данную инициативу в тесном сотрудничестве с международными партнерами. Мы твердо убеждены, что волонтерство стало созидательной силой добра, способствующей гражданской активности и прогрессу на пути к достижению Целей устойчивого развития", – заявил Токаев.

По его словам, в современном непростом мире добровольцы выполняют важную миссию, защищая жизни, оказывая помощь наиболее уязвимым, укрепляя доверие и солидарность в обществе.


"Программа добровольцев ООН продолжает расширять свою глобальную деятельность, объединяя людей со всего мира. За пределами структуры Организации волонтерская активность охватывает сотни миллионов людей по всей планете", – отметил президент.

Ранее телеграмму поздравления королю Таиланда направил президент Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
