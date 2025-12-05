Токаев обратился к участникам специальной сессии Генассамблеи ООН

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной открытию Международного года добровольцев в целях устойчивого развития, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда. "Ваши превосходительства! Уважаемые делегаты! Для меня большая честь обратиться к этому уважаемому собранию по случаю открытия Международного года добровольцев в целях устойчивого развития. Это знаменательное событие отражает наше общее стремление укреплять роль добровольцев и усиливать их вклад в национальный и глобальный прогресс. Казахстан выдвинул данную инициативу в тесном сотрудничестве с международными партнерами. Мы твердо убеждены, что волонтерство стало созидательной силой добра, способствующей гражданской активности и прогрессу на пути к достижению Целей устойчивого развития", – заявил Токаев. По его словам, в современном непростом мире добровольцы выполняют важную миссию, защищая жизни, оказывая помощь наиболее уязвимым, укрепляя доверие и солидарность в обществе.

"Программа добровольцев ООН продолжает расширять свою глобальную деятельность, объединяя людей со всего мира. За пределами структуры Организации волонтерская активность охватывает сотни миллионов людей по всей планете", – отметил президент. Ранее телеграмму поздравления королю Таиланда направил президент Казахстана.

