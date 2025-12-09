Токаев принял посла России в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 9 декабря 2025 года, принял посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в ходе встречи глава государства отметил, что благодаря совместным усилиям многоплановое сотрудничество Казахстана и России успешно развивается по всем направлениям, политический диалог получил новую, беспрецедентно высокую динамику.

Также Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на плодотворные итоги своего недавнего государственного визита в Российскую Федерацию и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, результаты которых придали значительный импульс развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран.

