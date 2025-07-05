Токаев назначил новых послов в Кувейте и Бельгии

Сегодня, 5 июля 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новых послов в двух странах, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из официальной публикации пресс-службы Акорды.

Роман Василенко назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, а также главой Представительства РК при Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО). Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Фото: МИД РК

Он родился 14 августа 1972 года в Шымкенте. В 1994 году окончил с отличием Военную академию экономики, финансов и права Вооруженных сил Российской Федерации.

Свою трудовую деятельность начал в качестве старшего специалиста Международного отдела Аппарата президента Республики Казахстан. Работал также в Канцелярии премьер-министра РК, Секретариате Государственного секретаря РК и других организациях.

В Министерстве иностранных дел РК являлся послом по особым поручениям, председателем Комитета международной информации. В различные годы работал на дипломатических должностях в посольствах Казахстана в Великобритании и Соединенных Штатах Америки.

В 2016-2019 годах занимал должность заместителя министра иностранных дел РК, а с 2019 по 2022 год являлся послом Казахстана в Словакии.

До назначения послом Казахстана в Бельгии, главой представительства РК при ЕС и НАТО с января 2022 года был заместителем министра иностранных дел РК. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Владеет английским, французским, словацким и вьетнамским языками.

На этом посту Василенко сменил Маргулана Баймухана, которого 5 июля 2025 года по указу президента освободили от должности. Он также по совместительству был чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в великом герцогстве Люксембург.

Ержан Елекеев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Государстве Кувейт.

Фото: МИД РК

Он родился 2 апреля 1986 года в Актау. В 2007 году окончил Казахстанско-британский технический университет. В 2011 году получил степень магистра в Университете Глазго.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве специалиста Департамента по связям с инвесторами АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз". В разные годы занимал должности главного менеджера, руководителя блока, директора по управлению портфелем проектов трансформации в системе "Самрук-Казына".

С 2020 по 2023 год был заместителем руководителя экспертно-аналитической группы АО "Институт экономических исследований", директором проектного офиса АО "Альфа-банк Казахстан", а также управляющим директором по управлению активами и работе с проектами АО "НУХ "Байтерек".

До назначения послом Казахстана в Кувейте с марта 2024 года был председателем правления АО "НК "Kazakh Invest".

Владеет английским языком.

На этом посту Елекеев сменил Азамата Бердыбая, которого 5 июля 2025 года по указу президента освободили от должности.

Также по указу президента 5 июля 2025 года от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Таиланд был освобожден Арман Исетов. Его назначили заместителем министра иностранных дел.