Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра – министром культуры и информации
Об этом пишет пресс-служба президента.
"Указом главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем премьер-министра – министром культуры и информации Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Аида Балаева родилась в 1974 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая – учитель русского языка и литературы; Казахский национальный аграрный университет – юрист.
Трудовой стаж начинала с ведущего специалиста отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия РК, исполняющей обязанности начальника Управления информации по городу Алматы (1999-2004).
В разные годы занимала должности:
- первый заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы (2004-2006);
- директор Департамента внутренней политики города Алматы (2006-2008);
- директор департамента, начальник Управления внутренней политики города Астаны (2008-2010);
- заместитель акима города Астаны (02.2010-12.2014);
- заведующий Отделом внутренней политики Администрации президента РК (30.12.2014-07.2019);
- помощник президента РК – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК (22.07.2019-04.05.2020);
- министр информации и общественного развития РК (04.05.2020), переназначена с 18.01.2021-11.01.2022);
- заместитель руководителя Администрации президента РК (11.01.2022-01.09.2023).
С сентября 2023 года – министр культуры и информации Республики Казахстан.
