Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра – министром культуры и информации

1 декабря 2025 года стало известно о назначении министра культуры и информации Аиды Балаевой заместителем премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба президента.

"Указом главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем премьер-министра – министром культуры и информации Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Аида Балаева родилась в 1974 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая – учитель русского языка и литературы; Казахский национальный аграрный университет – юрист.

Трудовой стаж начинала с ведущего специалиста отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия РК, исполняющей обязанности начальника Управления информации по городу Алматы (1999-2004).

В разные годы занимала должности:

первый заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы (2004-2006);

директор Департамента внутренней политики города Алматы (2006-2008);

директор департамента, начальник Управления внутренней политики города Астаны (2008-2010);

заместитель акима города Астаны (02.2010-12.2014);

заведующий Отделом внутренней политики Администрации президента РК (30.12.2014-07.2019);

помощник президента РК – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК (22.07.2019-04.05.2020);

министр информации и общественного развития РК (04.05.2020), переназначена с 18.01.2021-11.01.2022);

заместитель руководителя Администрации президента РК (11.01.2022-01.09.2023).

С сентября 2023 года – министр культуры и информации Республики Казахстан.

